Do Dying Light 2 přicházejí upíři z Vampire The Masquerade. Nový event přidává obsah zdarma

Na pořádnou hru z univerza World of Darkness, do kterého spadá i Vampire The Masquerade, marně čekáme už řadu let. Nyní ale na upírské klany můžete narazit při hraní parkourové akce Dying Light 2, která rozjela s touto značnou spolupráci v rámci halloweenského eventu The Frightening. Od včerejšího odpoledne do 2. listopadu se můžete zapojit do plnění řady výzev. Mimo klasických věcí můžete narazit na ampulky s krví klanů Banu Haqim, Brujah a Tremere, které vaší postavě dodají dočasné bonusy.

Další upírské odměny můžete získat v rámci plnění výzev. Jednou z takových odměn je zbraň Bloodbane Blade a její nákres. Stačí jich udělat ještě pár a dostanete outfit inspirovaný klanem Banu Haqim. Pokud se hráčům podaří společnými silami přesáhnout 775 000 splněných výzev, čekají všechny další exkluzivní doplňky.

Vlastní outfity v Dying Light 2 mají také klany Brujah a Tremere. Ty ale v rámci eventu nemůžete získat zdarma. K dostání budou v místním obchodě za 500 DL bodů, což rozhodně není dobrá zpráva pro ty z vás, kteří rádi mají sbírku kompletní, ale neradi každou chvíli vytahují peněženku z kapsy. V základu je ale celý The Frightening zdarma a zapojit se do něj můžete na PC, PlayStationu i Xboxu.