Do knihovny GeForce Now míří pohádkové dobrodružství Kena a další novinky

Máme za sebou další úterý a tím i čerstvou vlnu her, co přibyly do cloudové knihovny služby GeForce Now. Společnost Team17 během 30 let tvorby počítačových her zakusila různé role. Od vydání hitů, jako jsou série Worms nebo Overcooked, až po pomoc novým nezávislým vývojářům. Jejich rozmanitá kolekce je zastoupena více než 40 hrami v knihovně služby Geforce Now.

Rozsáhlý katalog známého vydavatele Team17 se dnes rozrostl o pokračování postapokalyptického survival simulátoru Sheltered 2, který následuje nedávno přidanou simulaci kultu Honey, I Joned a Cult. V bohatém seznamu si jistě přijdou příznivci i dalších žánrů. Do nejznámějších bitev druhé světové války se lze zapojit v akci Hell Let Loose. Rodinnou zábavu zajistí Worms Rumble, milovníci plošinovek si přijdou na své v Neon Abyss a pořádnou výzvu zase představuje metroidvania Blasphemous.

Tento týden ale není jen v znamení novinky od Team17. V den svého vydání do služby také zamířila dlouho očekávaná akční adventura Kena: Bridge of Spirits. Mezi další přírůstky z řad nově vydaných her patří Beyond Contact, Sable a World War Z: Aftermath. Kompletní seznam novinek naleznete níže.

Zdroj: TZ