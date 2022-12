Do Modern Warfare II příští týden zamíří první raid. Atomgrad pokračuje ve vyprávění příběhu kampaně

Mezi včerejším oznamováním novinek se dostalo i na aktuální díl Call of Duty. Activision již před vydáním avizoval, že pro fanoušky připravuje spoustu dodatečného obsahu a první pořádný přírůstek můžeme očekávat už 14. prosince. V ten den by měl do hry v rámci updatu zdarma přijít raid Atomgrad, ve kterém bude pokračovat příběhová linka z kampaně.

Kromě krátkého traileru jsme se kupodivu nedočkali žádných bližších informací. Nevíme ani to, kolik hráčů se do raidu bude moci zapojit. Je ale jisté, že Atomgrad není poslední raid, který si do Modern Warfare II najde cestu. V traileru si můžete všimnout označení Episode 1, takže Activision má očividně s raidy větší plány.

Když vývojáři dříve mluvili o radech, tak naznačovali, že půjde o kooperaci zaměřenou na příběh, která otestuje souhru vašeho týmu. Dokonce by mělo dojít i na řešení hádanek. Jelikož uvidíme, jak Atomgrad vypadá v praxi už za pár dní, tak nemá moc smysl spekulovat o tom, jak bude vlastně vypadat.