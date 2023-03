Do Mordoru vyrazíme v květnu. Lord of the Rings: Gollum odvypráví dosud neviděnou část příběhu

Plíživá adventura s Glumem v hlavní roli měla vyjít už loni, ale po první ukázce, která sklidila velmi negativní ohlasy, přišel odklad. Nakonec na příběh s cestou skrz Mordor nebudeme muset čekat tak dlouho, jak jsme očekávali. Studio Daedalic Entertainment s příběhovým trailerem oznámilo, že jejich novinka vyjde 25. května na PC, PS5, PS4, XO a XSX. I hráči na Switchi se Gluma dočkají, ale u této verze zatím datum neznáme. Mělo by to být ještě letos.

I když oproti tomu, co jsme viděli loni, nové ukázky vypadají lépe, stále to není to, co bychom od velké hry ze světa Pána prstenů očekávali. Nápad to přitom není špatný. Dává smysl, že Glum se bude plížit potichu, protože při přímém střetu by proti skřetům neměl moc velkou šanci. Provedení se ale moc nepovedlo.

Negativní ohlasy potvrzují i preview od novinářů, kteří měli možnost hru vyzkoušet už nyní. Často padají názory, že zasazení a příběh působí dobře, ale hraní není příjemné a ani na pohled to není pěkná podívaná. Ať už to dopadne jakkoliv, rozhodně to není poslední hra ze světa Pána prstenů, kterou uvidíme. Společnost Embracer Group, která je od loňska vlastníkem práv na tuto značku, prý chystá hned několik projektů.