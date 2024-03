Do MS Flight Simulatoru se chystá vzducholoď Hindenburg a letiště v San Francisku a na Madagaskaru

Trojice nezávislých vývojářských studií sdílela informace o připravovaných doplňcích pro Microsoft Flight Simulator. Konkrétně se jedná o dvě detailně zpracované letiště a jeden skutečně unikátní létající stroj. Podrobnosti přináší magazín TechRaptor.

Jako první začneme u společnosti VueloSimple, která se zabývá vyvíjením obsahu pro letecké simulátory. Tým nadšenců se zaměřuje na vytváření vysoce realistických modelů letadel, letišť a scenérií, které posouvají zážitek z virtuálního létání na novou úroveň.

Letiště Ivato International Airport

Vývojáři se na sociální síti Facebook pochlubili dvěma snímky připravovaného letiště Ivato International Airport (FMMI; TNR). To je hlavním mezinárodním letištěm na Madagaskaru a nachází se v blízkosti hlavního města Antananarivo. Díky své poloze v jedné z biologicky nejrozmanitějších oblastí světa mohou cestující hned po příletu obdivovat úchvatné výhledy na madagaskarskou krajinu.

Mezinárodní letiště v San Francisku

Jako další se přesuneme do Flightbeam Studios, které se zaměřuje na vytváření modelů letišť nabízejících realistické vizuální zážitky a přesně mapujících skutečné prostředí. Vývojáři kladou velký důraz na grafické detaily svých scenerií, včetně textur ve vysokém rozlišení, realistického osvětlení a dynamických stínů, které dohromady vytvářejí působivý vizuální zážitek.



Aktuálně zde pracují na detailně zpracovaném mezinárodním letišti v San Francisku (KSFO; SFO). Vývoj jde sice pomalu, ale jistě kupředu, přičemž vydání prý lze očekávat ještě před začátkem léta. Na oficiálních stránkách si můžete prohlédnout několik snímků zobrazujících mezinárodní terminál A.



„Vím, že jsme promeškali některé termíny... nicméně je to z dobrého důvodu. Aby produkt získal titul "Captain's Edition", musí být z hlediska vizuální komplexnosti, kvality a výkonu vysoko nad předchozími verzemi. To vyžaduje čas, hodně času, zejména u letiště této velikosti se všemi jeho nuancemi. Mohu vás bezpochyby ujistit, že ti, kteří čekají na letiště v San Francisku, nebudou zklamáni.“ slibuje Flightbeam Studios.

Vzducholoď LZ 129 Hindenburg

Do třetice všeho dobrého (aneb to nejlepší na konec) tu máme společnost Red Wing Simulations, kterou tvoří skupina leteckých nadšenců, jejichž cílem je poskytnout možnost virtuálně létat každému, kdo o to má zájem. Na svém kontě má celou řadu zajímavých projektů, včetně letišť v Ženevě či Lyonu.

Aktuálně připravují do MS Flight Simulatoru německou vzducholoď LZ 129 Hindenburg, která se ve 30. letech minulého století stala ikonou vzduchoplavby, ale zároveň byla i symbolem tragédie, která ukončila éru cestování velkými vzducholoděmi.

Vývojáři vypustili do světa velmi působivé dvě a půl minuty trvající video, ve kterém prezentují vzducholoď ze všech možných úhlů pohledu. Na záběrech lze spatřit například gondolu s navigačními a řídícími zařízeními, prostor pro cestující, zavazadlový prostor nebo motor. Zatím sice nevíme, kdy vzducholoď vyjde, ale dozvěděli jsme se, že bude k dispozici jak na PC, tak na Xbox.