Do nekonečného vesmíru No Man's Sky dorazila další aktualizace. The Sentinel přináší hráčům nové nepřátele, překopání systému zbraní, nové příběhy a výzvy, návrat Sentinelů a konečně i schopnost naprogramovat si svého vlastního drona, který bude sloužit jako pomocník při putování planetami.

Z technického hlediska také dorazila podpora pro technologii AMD FidelityFX a DLAA pro majitele karet RTX. Upgradu se dočkalo také DLSS na verzi 2.3.0.