Do sci-fi akce Warframe už letos dorazí hraní i ukládání napříč platformami

Na letošním fanouškovském TennoConu 2021 oznámili vývojáři v krátkém teaseru hru i možnost ukládání postupu napříč platformami PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a také plánované implementování ještě před koncem roku. Rozhodně skvělá zpráva pro všechny fanoušky tohoto F2P hitu.

Tvůrci si komunitu si velice cení, a proto otevření meziplatformových bran je jenom dalším krokem, jak propojit hráče. Také plánovaná nejnovější expanze, The New War, dorazí na všechny platformy současné ještě letos, což by mnělo jen napomoci k propojení všech verzí hry. Rovněž je ve vývoji mobilní verze, o které se více dozvíme v nadcházejících měsících.