Do seriálu The Last of Us se přidává herečka Storm Reid v roli Riley

Seriálová adaptace thrilleru The Last of Us už od svého oznámení sbírá docela zvučná jména Hollywoodu a vypadá to, že v tom hodlá pokračovat. Do seriálu se přidává další herečka, která ztvární roli Riley Abel, kamarádky Ellie z dětství, se kterou jsme jakou hráči přišli do styku v příběhovém dodatku Left Behind. O její přenesení do seriálu se postará Storm Reid, kterou můžete znát např. ze seriálu Euphoria produkce HBO.

O pilotní epizodu se postará režisér Kantemir Balagov ve spolupráci se studiem Naughty Dog. Jinak je soupiska herců už plná známých hercků, nechybí Pedro Pascal v roli Joela či Bella Ramsey v roli Ellie.