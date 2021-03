Do světa Vetřelců zavítáme znovu v nové týmové akci Aliens: Fireteam

Na pořádnou hru z univerza Vetřelců čekáme už celou věčnost a vyjma skvělého hororu Alien Isolation šlo většinou o solidní paskvily. Nyní se v herní branží chystá další pokus o oživení tohto univerza, a to dokonce v ryze akčním týmovém duchu jako ze druhého filmu.

Aliens: Fireteam je týmová akční řežba, co se chystá na léto letošního roku pro PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S a prozatím to vypadá na ryze béčkovou jízdu, která bude s kamarády to pravé ořechové. Jako mariňáci budete bojovat bok po boku napříč koloniemi a čistit je od vetřelčí havěti. Co může být lepšího?

Tvůrci slibují, že jde přesně o tu akční řežbu, na kterou hráči tak dlouho čekali. Budeme muset využívat silných stránek týmu, bojovat strategicky a společně, abychom dokázali přežít vlny Vetřelců a nakonec se dostali ven. Samozřejmostí bude možnost úpravy svého týmu a hrdinů, od zbraní a perků až po vzhled.