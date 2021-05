Do Verdansku míří Rambo, podívejte se na ukázku z CoD: Warzone

Po tajemných tweetech rozjíždí Acvitision lákání naplno. Už nyní víme, že se do battle royale hitu Call of Duty: Warzone podívají hrdinové našeho mládí, Rambo a John McClane. A zatímco Bruce Willise jsme zatím neviděli, Rambo už se nám představuje více.

Na Twitteru se totiž objevil krátký teaser, kde Rambo sleduje svou oběť. Pravděpodobně chudáka čerstvě z gulagu. Do Warzone by měl dorazit 20. května, kdy se pravděpodobně dozvíme více i o dalších skinech do hry. V teaseru je také vidět luk, což dost možná může být i další zbraň, která se přidá do seznamu ve hře.