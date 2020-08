Do Warframe míří rozšíření Heart of Deimos s novou otevřenou lokací

I když Warframe vyšlo už před sedmi lety, vývojáři s ním mají stále velké plány do budoucna. Zatímco loni s velkým rozšířením do hry přibyly rozsáhlejší možnosti boje ve vesmíru, tak nové rozšíření Heart of Deimos se drží více při zemi a přináší další otevřenou lokaci. V Cambion Drift to bude fungovat velmi podobně jako ve dvou, které znáte už z dřívějších let.

Podíváme se na Deimos, což je měsíc, který po úspěšném napadení má nyní pod palcem frakce Infestation. Podle toho se také odvíjí její vizuál. Každá část krajiny vypadá jako by byla něčím nakažená. Vy jste tady samozřejmě od toho, abyste Deimos vrátili pod kontrolu jeho původním obyvatelům.

Jednou z unikátních vlastností Cambion Driftu je to, že se komplexy podzemních tunelů budou náhodně generovat. Vývojáři tím chtějí zajistit, aby nové prostředí hráče tak rychle neomrzelo.

Kromě toho s rozšířením do hry přibyde i nový warframe jménem Xaku. Ten vznikl se značnou pomocí komunity. Digital Extremes v průběhu března pořádali několik událostí, během kterých se fanoušci do tvorby mohli zapojit. Vznikl z toho "broken warframe Xaku", který je tvořen z částí padlých bojovníků z Voidu. Do konce letošního roku by měla přijít ještě dvojice nových warframů. A aby toho nebylo málo, tak s vydáním Xaku do hry přijde i Prime verze Hydroida.

Spolu s dalším rozšířením chtějí opět vývojáři více zpřístupnit hru pro nové hráče. Sice to není tak dávno, co přidali nový úvodní filmeček a spoustu dalších prvků, které pomáhají hráčům do Warframu proniknout, ale nejspíš to stále nestačí. Jak to přesně bude vypadat se ale dozvíme až 25. srpna s příchodem Heart of Deimos.