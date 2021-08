Do Zombie Army 4: Dead War míří v crossoveru hrdinové z Left 4 Dead 2

Kooperační zombie vyvražďovačka Zombie Army 4: Dead War je vývojáři ukázkově podporována a těší se mnoha crossoverům s dalšími známými značkami. Poté, co do hry s vlastní kampaní dorazila parta ze hry Left 4 Dead je tu další DLC. A tentokrát se do akce pustí druhá čtveřice.

Return to Hell DLC zakončuje příběhovou kampaň rozšíření a přináší do hry oblíbené hrdiny ze hry Left 4 Dead 2. Majitelé Season Passu 3 si navíc budou moci osahat hned několik balíčků se zbraněmi a skiny pro ně.