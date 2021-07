Dobrodružné sci-fi Jett: The Far Shore vás pohltí novým trailerem

Čtvrteční State of Play livestream od Sony nás po roce zavedl opět do dechberoucího světa Jett. Nejnovější trailer nám odhalil první záběry ze hry, a také podrobněji vysvětlil, jak se zběsile prohánět zdejším světem. Nejdůležitějším faktorem proto bude samotný pohyb, jeho plynulost, a tedy s tím vším spojená explorace rozlehlé mytické planety.

V roli jednoho ze členů skupiny vědců budete vysláni na mezihvězdnou misi, která bude rozhodující pro zajištění přežití vašeho druhu. Cílem Jett není rozložit na suroviny vše živé nebo se bezhlavě pouštět do soubojů. Naopak, nejdůležitější je právě vynaložit všechno úsilí na vyhnutí se souboji a vyváznout bez sebemenšího poškození. K dispozici budou kromě základního průzkumu s vaším vznášejícím se jettem také sekce z pohledu první osoby, pro podrobnější průzkum světa.

Podle slov vývojářů je hlavním cílem v hráči probudit úžas při vzhlédnutí ke hvězdám s "wow" pocitem, a také dopřát lidem možnost vžít se do role vesmírného průzkumníka. Toho by měla hra docílit také díky soundtracku od SCNTFC. Jett ještě nemá datum vydání, měl by ale být přístupný na PC, PS5 a PS4 ještě letos.