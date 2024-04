Dobrý voják Švejk navštívil herní svět. Najdete ho jako nového kapitána ve World of Warships

Wargaming si pro své hry v minulosti připravil spoustu různých spoluprací. Nedávno jsme v jejich tankových bitvách mohli narazit na Želvy nindža. Mezi lodě se loni zase dostal Pepek námořník. U námořních bitev zůstaneme i tentokrát. PC verze World of Warships se rozrostla o nového kapitána, který je nám dobře známý Josef Švejk z díla Jaroslava Haška. Najdete ho ve hře v čele posádky rakousko-uherského torpédoborce Tatra. Získáte ho jednoduše. Stačí zamířit na oficiální stránky a zadat kód SVEJK.

Během bitev uslyšíte i známé hlášky z předlohy v podání herce a dabéra Michala Holána. „Namluvit takovou postavu je opravdová radost a spolupráce s týmem World of Warships byla skvělá. Pečlivě jsme pracovali na nahrávání více než 300 replik pro nového velitele a jsem rád, že legendární voják Švejk opět ožívá mým hlasem.“ Dostat Švejka na palubu lodi ale prý nebylo nic jednoduchého. „Nakonec jsme se rozhodli použít malý trik a využili jsme slavnou cestu dobrého vojáka do Budějovic,“ říká producent Marek Tučan. V této alternativní příběhové větvi Švejk místo do Budějovic došel až na pobřeží.

Vedle toho v poslední aktualizaci pro World of Warships najdete další nový obsah. Mezi něj patří americká bitevní loď Wisconsin. Její získání ale bude o něco složitější, protože skrz plnění misí musíte projít celý její stavební proces. Vedle toho máte také možnost získat další loď z americké flotily, kterou je West Virginia 1944.