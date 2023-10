Dojmy z demoverzí. Vyzkoušeli jsme RoboCopa, slovenské Forgotten but Unbroken nebo The Traumaturge

Celkově musím konstatovat, že titul Forgotten but Unbroken zatím vypadá dost unyle a co se kvalit týče dost podprůměrně. Nějaký čas ale tvůrci k vypilování mají. Vydání je plánováno na březen příštího roku.

Dost mě iritovalo i ozvučení. Neustále opakované hlášky mi po čase lezli krkem. Nejvíce asi u Američanů, kteří do omrzení opakují zcestnou frázi „We fight for freedom“. Naopak dabing u českého vojáka byl vtipný a dobře zvládnutý.

Problémem je i naprosto otřesná umělá (ne)inteligence. Ano, soupeři se občas kryjí za barikádou, ale to je vše. Většinou jen běží kupředu, sem tam vystřelí. Stalo se mi také, že se vždy jeden po druhém nepřátelé skrývali za laťkovým plotem, na jehož druhé straně byl můj hrdina. Ve svém kole jsem pak plot obešel přímo k soupeři a jednou ranou pěstí ho zabil, abych se následně vrátil zpět do krytu a počkat si na další nebohou oběť. Takový postup je daleko jednodušší než na nepřítele pouze střílet. Rána pěstí vojáka zabije, zato střely do nepřítele musíte naprat třeba tři až čtyři. Takových nedostatků je zde bohužel celá řada a na propracovaný soubojový systém, jaký je k nalezení u žánrových konkurentů jako X-COM či Jagged Aliance 3, můžete zapomenout.

Občas lze využít nějaké ty prvky v prostředí, jmenujme třeba kulomet. Tato funkce ale není bezproblémová. Při střelbě totiž pokosíte vše, co máte před sebou. A je jedno, zda jde o člena vaší jednotky nebo zlotřilé nacisty. Spustit soustředěnou palbu na určitou oblast nejde. Krkolomné je i házení granátů. Jde o aktivitu klíčovou, která vám pomůže vypořádávat se s přesilou. Ale takový hod z krytu je takřka nemožný. Musíte nejdříve povylézt, výbušninu vrhnout a pak se opět skrýt. Žádné automatické vyklonění, jako u jiných her, zde opět nenajdete.

Jakmile se dostanete do mise samotné, zarazí vás až amatérská úroveň vizuálu. Dílem je to zastaralým grafickým zpracováním, dílem bídnou animací postav. Vojáci se pohybují dost krkolomně, prkenně a nepřirozeně. Ani prostředí není moc detailní a efekty rozhodně za srdéčko nechytí.

Osekána byla i příprava na misi. Zde můžete vyzbrojovat a povyšovat vaše mužstvo. V demu ale moc možností, jak upravit výstroj jednotlivých vojáků, nebylo. Naleznete tu i stránku se statistikami, která ale byla nastavena u všech schopností na maximální hodnotu. Kdo ví, jak to bude v plné verzi, předpokládám, že zde bude implementován nějaký RPG systém, kdy za nasbírané zkušenosti budete moci vlastnosti vašich svěřenců vylepšovat. Již v demu byli partyzáni rozděleni dle tříd. Je tu odborník na výbušniny, střelec, medik. Rozdíly mezi nimi byli zatím minimální. Například medik nemá ani lékárničku, se kterou by mohl ošetřit zraněné druhy.

Nejdříve si posviťme na Forgotten but Unbroken, hru, kterou vyvíjejí naši východní bratři ze Slovenska. Základní premisa nezní vůbec špatně. Mělo by jít o tahovou strategii podobnou slavné sérii X-COM, navíc zasazenou do stále atraktivního období druhé světové války.

Terminator: Dark Fate – Defiance je tak zklamáním. Nepřehledná, těžkopádná hra s dost nepochopitelnými tvůrčími rozhodnutími. Uvidíme, zda tvůrci ještě titul upraví a alespoň ty největší neduhy eliminují. Času už ale moc nemají, strategie by měla vyjít do konce letošního roku.

Ani náplň misí není kdo ví jak pestrá. V druhé misi například musíte neustále jezdit sem tam mezi dvěma body na mapě. Ve třetí pak bráníte základnu a opět se přesouváte sem a tam dle rozkazů. Otravné je i to, že je hra poměrně dost ukecaná. Do hraní vám neustále někdo něco blekotá. Většinou jde o patetické hlášky známé z amerických válečných filmů. Někdy vám ale nadřízení sdělí, co že máte vlastně dělat. Jenže vy se třeba v daný moment nacházíte uprostřed bitvy a nemáte čas na sáhodlouhé projevy, ve kterých se herní postavy vykecávají ze svých traumat a bolístek. Hru lze alespoň pozastavit a prošlou konverzaci si pročíst, ale opět jde spíše o prvek frustrující, rozbíjející plynulost hry. Rozhodně to není zábava.

Dost rozpačitý jsem byl i z mechanismu ukazatele munice a pohonných hmot u bojovníků, potažmo vozidel. Ano, působí to autenticky, ale během hraní tento prvek spíše obtěžuje. Místo toho, abyste se starali o obranné či útočné operace vaší armády, se musíte věnovat tankování benzínu či doplňování munice, které navíc probíhá dost pomalu. Nejhorší pak je, když vašemu tanku konečně dodáte jedním vozítkem benzín, druhým munici, vydáte se do boje a nepřítel vašeho obrněnce během chvilky zničí. Tyto zbytečné prvky dost ruší od hraní a narušují spád celé hry.

Ke zmatkům přispívá i to, že pathfinding není z nejlepších a často vám pěkně zavaří, kdy vyšle vaše svěřence do náruče vraždících robotů. Zvláštní je i to, že pokud vyšlete pěchotu obsadit některou z budov, musíte ji pak po každé jednotlivé jednotce z budovy odebrat. Něco jako hromadné označení všech jednotek, jež se nachází v dané stavbě, neexistuje.

Hned v první misi mě překvapilo dost fádní a chudé prostředí s méně než 50 odstíny šedi. Žádnou pestrost, širokou paletu barev či různorodost objektů zde nenajdete. Jen řady rozmlácených výškových budov. Zapeklité bylo i samotné udílení rozkazů vašim jednotkám. Hra mi dala na chvíli možnost ovládat jedno družstvo vojáků, následně mi tuto možnost vzala a dala mi do ruky zase jednotku jinou. To se několikrát opakovalo až jsem vůbec netušil, koho vlastně mohu ovládat a koho ne. A toto se prosím dělo po všechny mise, které jsem hrál. Jasně, postupně si zvyknete, že seznam všech ovladatelných jednotek se zobrazuje v pravém horním rohu, ale bylo by fajn, kdyby mi to tutoriál nejprve vysvětlil.

The Thaumaturge

Naopak zajímavá hra se kutí u jiných východních sousedů v Polsku. Příběhové RPG s tahovými souboji hned na první pohled zaujme výbornou atmosférou z přelomu 19. a 20. století. Přivítá vás potemnělá zasněžená krajina kdesi v pozapomenuté vesnici na kraji světa. Sem dorazíte vlakem a sháníte pomoc od zdejšího tajemného léčitele, z něhož se vyklube nechvalně známý Rasputin.

Vy hrajete za thaumaturga. Jakéhosi šamana, který dokáže komunikovat se světem mrtvých a je schopen vycítit z předmětů i lidí věci, jež obyčejnému smrtelníkovi snadno uniknou. Jenže o tyto nadpřirozené schopnosti náš hrdina nedávno přišel. A právě Rasputin mu má pomoci, jak je získat zpět.

Upřímně, před Next festem jsem o The Thaumaturge jaktěživ neslyšel. Ale po vyzkoušení musím uznat, že nyní se zájmem vyhlížím vydání plné hry. Protože to, co jsem měl možnost vidět a co jsem si mohl osahat, mě nadchlo. A to i přesto, že nějaká ta chybička se nevyhnula ani tomuto titulu. Jde totiž o suverénně nejlepší ze všech tří hratelných ukázek, které jsem zkoušel.

Je to díky velmi zajímavému svtu, který je navíc perfektně vystavěn nejen tím, co se děje na obrazovce, ale též pomocí různých záznamů, dopisů či novinových výstřižků. Zároveň zasazení do východní Evropy v předvečer první světové války potažmo Velké říjnové revoluce je příjemným osvěžením, které umocňuje herní zážitek.

Hra samotná je kombinací jakéhosi detektivního pátraní po různých stopách, jež vás posouvají v příběhu dále, tak i svižných a poměrně propracovaných tahových soubojů. Nedílnou součásti hratelnosti je i robustní RPG systém a též množství těžkých morálních voleb, které dále ovlivňují jak samotný příběh, tak vaši postavu a to, jak na ni lidé pohlížejí.

Detektivní část není nikterak komplikovaná. Pomocí svého vnitřního zraku prohledáváte okolí a nacházíte různé indicie, ze kterých si následně vyvodíte závěry a tím se pohnete ve vyprávění dále či se vám zpřístupní nové možnosti v dialozích. Některých detailů si ale nevšimnete hned, k tomu je potřeba investovat postupně získávané body do svých schopností. Toto vylepšování se odráží nejen ve všímavosti k indiciím v prostředí, ale též v soubojích. Vyšší level totiž odemyká i nové typy mocnějších útoků.

Boje jsou pojaté zajímavě a dle několika prvních bitek se nebojím říci, že i komplexně a zároveň zábavně. Akce se zúčastníte vy i jakýsi váš vnitřní démon, který zároveň zastává i úlohu rádce. V úderech se postupně střídáte se svými soupeři. Akcí je zde několik typů. Rychlý, ale slabý úder, silnější, ale zároveň pomalejší útok, ale též různé další akce, kdy například svého soupeře rozhodíte či omráčíte, takže vynechá svůj tah. Nepřítele můžete uvést i do stavu jakési paniky, kdy mu váš další úder uštědří mnohem větší poškození, než je obvyklé.

„Pozitivní dojem přebíjí veškeré větší či menší neduhy. I proto to vypadá, že se v Polsku chystá další zajímavá a poměrně originální hra...“

Klíčové je dobré načasování. S vaším kumpánem je nutné se sehrát, zároveň je potřeba zvolit, jakého nepřítele se zbavíte jako prvního a jaký nepředstavuje takovou hrozbu. Boje jsou svižné a propracované, přesto poměrně snadno pochopitelné a intuitivní.

Grafické zpracování je nápadité a detailní. Občas ale přeci jen pozlobí. Nevykreslí se správně, návaznost některých scén také vázne. Což lze ale demoverzi prominout. Nejednou se také má postavička zastavila o neviditelné stěny nebo zasekla o nějaký ten objekt v prostředí. Většinou stačilo jen chvilku mačkat klávesu pro pohyb a hrdina se opět po chvilce umravnil a začal poslouchat, nejde tedy o nic dramatického.

O něco horší byly některé opakující se scény, kdy se po vaší akci stále dokola spouští stejná animace. I některé dialogy nebo proslovy působily dost uměle a souboje se často spouští dost nahodile, jako by je tvůrci do hry zakomponovali až zpětně, aby herní dobu vyplnili i nějakou tou akcí. V rámci celku jde ale o výtky spíše drobnějšího rázu.

Pozitivní dojem přebíjí veškeré větší či menší neduhy. I proto to vypadá, že se v Polsku chystá další zajímavá a poměrně originální hra, která zaujme nejen svým atraktivním dobovým zasazením, stylovou ponurou atmosférou, ale též propracovanými herními mechanismy a vypilovaným soubojovým systémem. Zda vše dopadne dobře, bychom se měli dozvědět již 5. prosince, kdy hra vyjde na PC. Na konzole by měla dorazit z kraje roku 2024.