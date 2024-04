Čtyřicet let českých her. Na iVysílání míří dokument Game Story sledující vývoj od Tetrisu 2 po Beat Saber

Zítra na Comic-Conu bude mít premiéru nový český dokument Game Story mapující skoro čtyři dekády trvající tuzemský vývoj videoher. Poté se všech deset epizod objeví na iVysílání České televize. Dokument režíruje Štěpán „FOK“ Vodrážka, který už natočil chválený hudební dokument PSH Nekonečný příběh.

„Chtěli jsme nejen odvyprávět příběhy konkrétních her, ale zachytit rozvoj celého herního průmyslu. A to nám umožňuje právě zasazení do širších dobových trendů a souvislostí pomocí archivů. Souběžně s vývojem her tak zachycujeme technologický vývoj a pokrok, který jde ruku v ruce s vývojem průmyslu. Ukazujeme, že český herní průmysl je velké a úspěšné odvětví, na které můžeme být právem hrdí,“ říká Vodrážka.

V Game Story budou vystupovat vývojáři, kteří začali na ZX Spectru i ti kteří, pak dobývali PC, konzole, mobily nebo brýle pro virtuální realitu. Konkrétně to budou například:

Marek Španěl a Slavomír Pavlíček (Operace Flashpoint, Arma, DayZ)

Daniel Vávra (Mafia 1 a 2, Kindom Come: Deliverance)

Jakub Dvorský (Machinarium, Samorost, Botanicula, Chuchel).

Pavel Šebor (Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator)

Ján Ilavský (Beat Saber, Chameleon Run)

Michal Kovařík a Tomáš Kozelek (Factorio)

František Fuka (Tetris 2, Indiana Jones 1, 2 a 3)

Takto zní anotace jednotlivých dílů:

Virus – Herní pionýr František Fuka z vlastního nadšení programoval první české hry pro osmibitové počítače. S Tetrisem 2 stál na přelomu 80. a 90. let u zrodu tuzemského herního zázraku. A kdo přišel po něm? Klíče – Sen několika studentů a zapálených hráčů počítačových her se zhmotnil díky školnímu počítači a herní předělávce s názvem Tajemství Oslího ostrova. Hráčskou pecku z ní ale udělal až osvícený vydavatel. Komunita – Jak je možné, že se v 90. letech v České republice, kde měl na počítač málokdo, dařilo hned dvěma herním časopisům? A co přinesla jejich rivalita tuzemské herní scéně? Záblesk – Z malého simulátoru stvořila parta nadšenců kultovní vojenskou střílečku, Operaci Flashpoint, která se stala jedničkou na všech trzích. Češi s ní získali herního „Oscara“ a dobyli svět. Samorost – Hra jako umění v podání Jakuba Dvorského, který zdolal herní olymp adventurami vycházejícími z klasické animace. Se svou další hrou Machinarium dobyl sociální sítě i mobilní platformy. Receptář – Jaký je příběh vzniku nejpopulárnějšího českého hyperrealistického Euro Truck Simulatoru? A jak se vyplatilo starat se o hobby komunitu? Pán jeskyně – Od deskových her na hrdiny až po epické počítačové RPG ze středověku z českých luhů a hájů. Jaké náhody sehrály svou roli v cestě k pohádkovému bohatství, které získala parta českých vývojářů? Továrna – Dvojice kamarádů zažila sen všech startupistů. Svým Factoriem vytvořili nejúspěšnější českou budovatelskou strategii, ale podařilo se jim prosadit i v konkurenci Minecraftu na mezinárodní scéně. Vrchol – V jednoduchosti je síla, ale musíte na to přijít. Co všechno se muselo stát, aby se z virtuální sekačky v tanečním rytmu Beat Saber stala naprostá herní bomba? A jak se programuje úspěch levou rukou? Holki – Hry už dávnou nejsou jenom pro kluky. Stojíme na začátku nové éry, kdy už holky nechtějí jen hrát, ale i vyvíjet hry podle svých vlastních představ

Zdroj: Česká televize