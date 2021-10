Domluvy nad prodloužením licence FIFA se brzdí. Organizace chce moc peněz

O tom, že by EA mohlo v dohledné době přejmenovat svou fotbalovou sérii FIFA jsme již informovali. Současná desetiletá smlouva s organizací FIFA totiž skončí po světovém poháru roku 2022 a domluvy se v tuto chvíli dle zpravodajství New York Times trochu pozastavily. Důvodem jsou, jak jinak, peníze.

FIFA totiž chce po EA dvojnásobek toho, co v současné době platí. To by znamenalo, že za licenci vydavatel bude muset zaplatit 1 miliardu dolarů za jeden cyklus světového poháru, který se opakuje každé 4 roky. V tuto chvíli dostává FIFA za využití licence 150 milionů dolarů.

EA tvrdí, že může ukončit spolupráci s organizací FIFA a přejmenovat herní sérii

V případě, že se obě strany nedomluví, pozbude EA práva na cokoliv spojeného s licencí FIFA a bude muset přejmenovat svou fotbalovou sérii. Smlouva naštěstí nezasahuje do práv na samotné hráče, jejich jména a vzhled, což patří pod jinou smlouvu. Uvidíme, jak se bude smlouvání vyvíjet nadále.