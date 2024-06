Donkey Kong Country Returns se vrací potřetí s vylepšenou verzí pro Switch. Pracuje na ní polský tým Forever

Když nepočítáme vylepšené verze, letos to bude 10 let od vydání posledního velké hry s Donkey Kongem v hlavní roli. Na následovníka Tropical Freeze budeme čekat i nadále. Tato čerstvá novinka totiž také není tak úplně premiérou. Country Returns původně vyšlo v roce 2010 na Nintendo Wii, o 3 roky později pak na 3DSko. Potřetí ho tedy uvidíme na Switchi, kde vychází 16. ledna 2025.

Vedle vylepšené grafiky se můžeme těšit na možnost hrát v lokální kooperaci, kdy se náš spoluhráč chopí role Diddyho Konga. Zároveň HD verze obsahuje přes 80 úrovní včetně těch, které byly přidány až s vydáním na Nintendu 3DS. Podobně jako v případě nové Mario Party, Nintendo k Donkey Kongovi zatím neprozradilo více podrobností.

I přesto se objevila jedna velmi zajímavá informace. Nintendo si ve valné většině případů vytváří své first-party tituly v interních studiích. Vylepšený Donkey Kong ale vzniká v polském studiu Forever Entertainment. Známé jméno to rozhodně není, také to ale není jeho první spolupráce s Nintendem. V minulosti dělali předělávky her Panzer Dragoon, House of the Dead nebo Front Mission. Očividně si získali dostatečnou důvěru, aby se jim do rukou dostala o poznání větší značka. Tak snad ani tentokrát nezklamou.