Doom 64: vyzkoušeli jsme často zapomínané retro

Doom 64 byl pro mě vždy tím často přehlíženým synkem série. Dává to celkem logiku. Číslovka 64 ve jméně odkazuje na Nintendo 64, kam vyšel Doom 64 exkluzivně a dlouho si to udržel. Pro mě je hraní Dooma 64 vlastně premiéra. Nintendo 64 jsem nikdy nevlastnil (vlastně mě Nintendo míjelo až do roku 2006, kdy jsem si pořídil Nintendo DS) a ve výsledku by byla vlastně škoda tento díl vynechat.

Díky novému vydání Dooma 64 na PC, Xbox One, PS4 a Nintendo Switch si ho konečně můžeme zahrát všichni. Ve zkratce je Doom 64 takovou lepší jedničkou. Nemá, co se hratelnosti týče, příliš velké změny. Ale co se týče technické stránky, je to velký pokrok. A obecně má Doom 64 pár výrazných momentů, které z něj dělají výjimečný titul.

Peklo jde do 3D

Na začátek je dobré si říct, že původní Doom není 3D. Je to tak strašně moc dobře provedené 2D, že si na 3D úspěšně hraje. Můžete to vidět na nepřátelích, že se nejedná o 3D model, ale při jejich pohybu se mění 2D modely. Můžete se setkat s pojmem 2,5D a vývojáři si rozhodně zaslouží poklonu.

Doom 64 je částečně 3D. Prostředí je postaveno z 3D polygonových modelů, zatímco nepřátelé jsou vytvoření z pre-renderovaných spritů. Nicméně je to hodně znát. Prostředí hry obrovsky ožije a i ten level design je o něco hravější.

Původní Doom jsem si vždy spojoval hlavně se šíleným level designem a blouděním. No ne vždy kladně (bloudění bylo šílené!!)… v každém případě jsem žasl nad tím, jak je hra neskutečně provázaná. Co všechno se může otevřít a aktivovat, kolik tajných cest se dá najít. 3D grafika tento zážitek přeci jen posunula ještě o něco výš. Je skoro až těžké se v mapě orientovat, jelikož se stále mění, ukazuje skryté chodbičky a překvapuje nepřáteli.

Hororový Doom

Doom 64 ve výsledku disponuje úžasně hororovou atmosférou. Samozřejmě, tohle je specifikum i dřívějších Doomů… nebo ne? Na první dva Doomy vzpomínám dětskýma očima, kdy jsem se toho bál, ale když to jedu teď, chápu hru spíše jako akční a průzkumnou jízdu. Šiju to do démonů těžkými zbraněmi a k tomu mi jede rychlá hudba a Doomguy se navíc spokojeně usmívá.

V tomhle se Doom 64 liší. Mapy jsou spíše tmavé a ponuré a hraje k tomu velmi tajuplná písnička. Démoni se snaží děsit a smrt číhá na každém rohu. Právě v kombinaci se zmíněným level designem se budete pořádně bát, protože nikdy nevíte, kde na vás co číhá. Připadal jsem si skoro jak v P.T., kde procházíte vše dokola ve stejném domě, ale prostředí se pořád mění… no dobře, až takové psycho Doom 64 není. Ale když zmáčknete čudlík, zhasnou světla a vyběhnou po vás démoni, tak si div nepokecáte trenky.

Nicméně pořád je to drsná řežba. Nechybí brokovnice, těžký kulomet a raketomet. Démoni po sobě nechávají louže krve. Do hry se dokonce přidala nová zbraň Laser neboli „Unmaker“. Zkrátka hra je o tom samém bloudění jako první Doom, o té samé řežbě, ale celkové vyznění ji dost odlišuje.

Obstojí i dnes?

Co se týká technického stavu, pro mě je Doom 64 letos premiérou. Vše bylo v pohodě, ale jen těžko to porovnám. Testováno vše bylo na Xbox One a neměl jsem žádné technické problémy, hra vypadala dobře a nesekala se.

Jestli obstojí dnes, to je jiná. Není to ani ten nostalgický Doom, ale ani moderní střílečka. Je to však dobrý kompromis mezi obojím. Fajn retro hra, která je přeci jen o něco modernější než první dva Doomy. Osobně jsem hlavně rád, že jsem konečně poznal další článek vývoje této slavné série.

Doom 64 je něco jako upravený původní Doom. Je hezčí, vyspělejší, ale jinak skoro stejný. Tedy s jedním výrazným rozdílem. Je mnohem hororovější a o temných nocích dokáže přivodit mráz po zádech.