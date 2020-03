Doom Eternal: brutální pekelná genocida | Recenze

Co baví Vynikající hratelnost

Nové druhy démonů

Rozmanité prostředí

Povedený level design

Krásná na pohled Co vadí Plytký příběh

Neustálé spawnování démonů

Herní styl založený na arénách dokáže omrzet 8 /10 Hodnocení

Hodně starých sérií prožilo za poslední roky svůj comeback a DOOM z roku 2016 rozhodně patří k těm nejlepším. Hra ukázala, že být old-school opravdu není na škodu a že utkat se na férovku s čertíky je vlastně pekelná zábava. Pro velký úspěch se na scénu vrací znovu a je bohatší ve všech ohledech.

Přesto mám z Doom Eternal krapet rozpačité pocity. Po velkém nadšení, které u mě vypuklo od návštěvy Varšavy, začnete ve hře vidět několik dost nepříjemných chybiček. Utkat se s peklem je vlastně lepší, ale v něčem mohli vývojáři možná ubrat. No pojďme se na to podívat.

Důležité upozornit, že tohle je recenze pouze kampaně. Doom Eternal obsahuje také multiplayerový režim Battlemode, ale jelikož recenze byla sepsána před vydáním hry, nebylo možné najít dostatečný počet hráčů a režim vyzkoušet. Dojmy z Battlemode dodáme později.

Peklo vypuklo na Zemi

Začněme skromně. Příběh hry se točí kolem invaze démonů na Zemi. Holt ne všechno končí šťastně. Doomguy v předchozím díle přežil, ale invazi nezabránil. Krvežíznivost mu to ale neubralo. Zatímco většina lidstva bojuje o své přežití, on se snaží karty obrátit a přinést na pokraj vyhynutí právě démony.



Příběh není odvyprávěn nejlépe a ve hře budete trochu zmatení

Příběh je ve skutečnosti promakanější, ale na rovinu, tohle se vývojářům zrovna moc nepodařilo. Problém je trochu v tom, že hra postrádá silnější úvod a srozumitelnější narativní stránku. Takže jste vhozeni do děje, během chvilky jste zmatení, že komunikujete s kýmsi, koho ani neznáte... a nakonec si z toho vezmete, že musíte zabít jakési vrchní kněze démonů, aby byla invaze pekla na Zemi zastavena. Ve výsledku se ale v příběhu vlastně nevyznáte celou dobu.

Pokud vás zajímá, jak to probíhalo na Zemi, jak reagovala vláda, co se ve hře obecně děje, musíte po mapě najít schované záznamy. Jinak to nezjistíte.

Problém je, že se vývojáři rozhodli velkou část děje a důležitých informací narvat do poznámek, které musíte najít jako sběratelské předměty. Není to úplně špatná myšlenka a nutno uznat, že obecně průzkum mapy je v novém Doomovi proveden mistrovsky a po mapě hledáte figurky, desky (které se dají přehrát) i skryté výzvy s démony (které vás i vylepší) a vše má nějaký smysl, chcete to získat a hra se stane znovuhratelnou. ALE není tu vyvážena hranice mezi tím, kdy sběratelské předměty jsou jen pro nadšence a kdy závažně zasáhnou do hraní přímočařejším hráčům.



Hra je mnohem brutálnější, pro slabé povahy nový Doom rozhodně není

Pokud vás zajímá, jak to probíhalo na Zemi, jak reagovala vláda, co se ve hře obecně děje, musíte po mapě najít schované záznamy. Jinak to nezjistíte. Hra vám to sama neřekne, bude vás vodit nejasným příběhem a ve výsledku se dost podkope. Záznamy jsou totiž jinak napsané skvěle a vývoj událostí je radost číst. Ukázková herní knihovna... jen je pouze pro „vyvolené“.

No dobře, příběh asi ani neměl být silnou stránkou nového Dooma, nicméně jednu věc zvládá skvěle. Provede vás po celém světě a mnoha zajímavých lokacích. Budete jak ve zničených městech, tak v démonických chrámech, dokonce na Antarktidě či na Marsu. Doom Eternal je zatraceně bohatý na lokace, což v kombinaci s perfektním level designem přináší hodně radosti.

Stavba na pevných základech

Co se týče novinek v hratelnosti, je v první řadě dobré si říct, že Doom Eternal z předchozího dílu jasně vychází. V základu se vlastně drží stejných mechanik, ponechává několik známých nepřátel, zakládá na old-schoolu a rychlosti a bojový styl se točí kolem rychlých reflexů a dorážení nepřátel. Všechny prvky ale rozvíjí dál a posouvá je na vyšší úroveň.



Hratelnost je dotažena do nových výšin a je extrémně návyková

Změny uvidíte hned, protože sám Doomguy se dočkal velkého upgradu. Do boje jde v plné síle a na nějakou pistolku rovnou kašle. Základní zbraní je brokovnice a jakýsi sekáček, který je perfektní pro ukázku, jak zabíjet démony 100+1 způsoby. Postupně se vaše postava posiluje ještě víc. Postupně získáte granáty, plamenomet a hlavně dash. Dash je schopnost rychlého portu/uhnutí, což hru výrazně zrychlí a oživí.

V základu se hra drží stejných mechanik, ponechává několik známých nepřátel, zakládá na old-schoolu a rychlosti a bojový styl se točí kolem rychlých reflexů a dorážení nepřátel.

Všeobecně se váš herní styl bude točit hodně kolem „dolování“ nepřátel. Jedná se o z velké části novinku, jelikož munice, zbroj a životy velmi rychle dochází. K přežití je zásadní vědět, že doražením nepřátel získáte životy, rozsekáním motorovou pilou získáte munici a díky plamenometu doplníte zbroj. Na jednu stranu je to zábavný prvek, na druhou stranu je tohle farmení nepřátel trochu okaté a mnoho nepřátel opravdu působí jen jako nábojnice. Slabí démonci, které rychle porazíte, abyste byli schopni porazit ty velké démony.

Síly pekel nabírají ve velkém

Síly pekel zatraceně posílili. Démonů je vážně hodně a známí z DOOMa z roku 2016 dostali posily. A pořádné posily! Nově vás potrápí například arachnotron nebo carcass a nejedná se jen o figuríny. Všichni démoni mají své slabé a silné stránky, potrápí vás jiným stylem boje a vzájemně spolupracují. Musíte na ně použít jinou strategii. To je hodně příjemná novinka – démoni mají slabiny, na které se musíte zaměřit, aby byl váš útok efektivní.



Obtížnost výrazně mění prožitek ze hry. Doporučuji se nebát výzvy a zkusit Nightmare

Zatímco dříve jste démony museli prostě ustřílet, nyní si s nimi můžete pořádně pohrát. Revenanta nemusíte hned zabít, ale můžete mu zničit raketomety. Cacodemon má tak velkou pusu, že vám spolkne granát. Pinky je obrněný zepředu, ale zranitelný zezadu. A dalo by se pokračovat dál a každý silnější démon má své specifikum. Projevilo se to i vizuálně. Démoni nejsou pouze krvavější, ale po silných střelách se rozpadají, což jsou doslova žně pro každého masochistu.

Všichni démoni mají své slabé a silné stránky, potrápí vás jiným stylem boje a vzájemně spolupracují.

A abyste tyto šílenosti pozabíjeli, dostanete pod ruce pořádný arzenál. Staré zbraně zůstaly zachovány (až na pistolku) a podpořila je nová brutální Ballista. Kombinace zbraní je dost zásadní, jelikož na každého démona jsou účinnější trochu jiné zbraně. Některé se hodí na ničení jejich vybavení, jiné na pořádný armageddon.

Prostředí, které si chce hrát

Level design nového Dooma je skvělý... ale trpí několika vážnými nedostatky. Začněme ale trochu bokem. Nově tu máte vlastní pevnost, jisté lobby, ze kterého jdete na mise, ve které si můžete prohlédnout své speciální schopnosti, jít do tréninkové místnosti či odemykat pomocí energetických článků místnosti s vylepšeními. A je to super nápad dát tomuhle nějakou formu.



Hra je vizuálně naprosto strhující a nejednou jsem se zastavil a kochal prostředím

Obrovským kladem nového Dooma je rozmanitost prostředí. Hra je neskutečně rozmanitá a zmíněné přednosti gameplaye prostředí značně upevňuje. Nechoďme ale radši kolem horké kaše. Svět Dooma je víceméně o chození od jedné arény k druhé. Velkým kladem je, že arény jsou naprosto vynikající, pestré, plné různých pastí a tajemství a je neskutečně zábavné tam bojovat. Tedy minimálně zpočátku.

Svět Dooma je víceméně o chození od jedné arény k druhé. Velkým kladem je, že arény jsou naprosto vynikající, pestré, plné různých pastí a tajemství.

Nic se nemá přehánět. Bojovat proti přesile démonů je zábavné, ale zvlášť v pozdějších částech hry je tu trochu předémonováno. Hra má nutkání vás často hodit do malé arény a neustále tam postupně spawnovat démony a v tom je asi největší problém. Jedna věc je utkat se v aréně s již naspawnovanými démony. Víte, co čekat a přizpůsobíte tomu strategii. Tady se většina nepřátel postupně objeví a třeba i za vašimi zády.

Zpočátku je to cool, ale hra to na vás chrlí až moc často. Doom Eternal zde působí dost rozpačitě. Na jednu stranu je nutné pochválit úžasný level design a promyšlenost celé hratelnosti, která k sobě ladí. Na druhou stranu ty arény vážně omrzí a hra to přehání. Jde to do takového extrému, že i bossfighty jsou pozměněné. Nebojujete jen s jedním bossem, ale boss je vždy obklopen velkou armádou noshledů, jejichž úkolem je víceméně dodávat vám munici a životy.

Ani peklo není bez chyb

Takhle, Doom Eternal je vážně excelentní. Samotná hratelnost je božská, grafika je vynikající, nepřátelé jsou rozmanití. Jedná se skutečně o dobře odvedenou řemeslnou práci a věřte, že o všech možnostech hry bych vám musel vykládat na 5 stran. O tom, jak můžete vylepšovat své zbraně, zbroj a dodávat si runy či o tom, že se do hry vrátily některé zajímavé old-school prvky jako protiradiační oblek.

Jen je škoda, že výsledek působí tak nějak nedotaženě. Plytký příběh je velké zklamání a narvat vše do codexu je prostě blbost. No a tlačit vše do arén... bez ohledu na to, jak jsou arény perfektně provedené, to mnohdy omrzelo. Vlastně mám tu pár lokací, které jsem skutečně začal nesnášet. Někdo prostě nevěděl, kdy sešlápnout brzdu.

Přes to všechno se ale jedná o jednu z nejlépe provedených singleplayerových stříleček. Přes to všechno má hra vynikající atmosféru a nezapomenutelné momenty. A nezapomenu zmínit, že jsem ani nepotkal technické problémy. Doom Eternal za koupi rozhodně stojí, ale měl holt přeci jen na víc.