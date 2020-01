DOOM Eternal je krásnou krvavou přehlídkou moderních technologií

Včera jste si mohli přečíst naše dojmy z nadcházejícího výletu do pekla jménem DOOM Eternal a jak jste jistě zaznamenali, zatraceně se na to těšíme. Hra zdá se pojede v zajetých kolejích předchůdce, vylepšuje jej ale v mnoha směrem. A to natolik razantně, že nová hra je zcela na místě.

Kromě dojmů jsme se ale rozhodli s vámi podělit také o parádní obrázky přímo ze hry, jelikož je Eternal pěknou hrou a obrázky často řeknou více jak tisíce slov. Po pročtení našich dojmů se tedy neváhejte vrhnout do naší galerie. Již brzy pro vás také budeme mít reportáž z Polska, takže nezapomínejte sledovat Doupě.