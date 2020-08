Doom Eternal láká na nové příběhové DLC The Ancient Gods

Patříte-li mezi fanoušky brutálního masakrování démonů, máme pro vás dobrou zprávu. Kromě současného obsahu akční střílečky Doom Eternal se totiž již brzy můžete těšit na výživný příběhový přídavek v podobě DLC The Ancient Gods. Jeho první část dorazí již 20. října. Doom Slayera očividně čeká pořádná porce nové práce a krvavých sprch.

DLC se představilo ve stylovém traileru plném akčních záběrů, který si můžete prohlédnout výše. Přídavek do hry bude i součástí Year One Pass, jehož cena je třicet dolarů a nabídne i druhou připravovanou část The Ancient Gods. Na konkrétnější detaily zatím ještě musíme počkat.