Doom Eternal pro Switch je stále ve hvězdách, vývojáři říkají „velmi brzy"

V průběhu akce PAX Online x EGX Digital dostal svůj čas hovořit i výkonný producent Doom Eternal, Marty Stratton. Ten ve svém okénku mluvil i o verzi Doom Eternal pro konzoli Nintendo Switch, o které toho samozřejmě řekl více, co se ale týče otázky, kdy konkrétně by měla vyjít, padly slova „velmi brzy,"

Skrze Nintendo Everything se Stratton ke zmiňovanému produktu vyjádřil ještě jednou: „Přál bych si, abych vám byl schopen dát konkrétní odpovědi. Přečetl jsem si všechny komentáře a zjistil, že když cokoli řeknu o Doom Eternal, vždy jeden z pěti píše: 'Jo a co takhle kdybys nám řekl o Switch verzi?' Vím, lidé už začínají být netrpěliví."

Podle Strattona týmy id a Panic Buttonu makají na „tvorbě té nejlepší možné verze," a to podle něj vše zdržuje to, že všichni teď musí pracovat na dálku, ze svých domovů. „Trvalo trochu déle dostat se tam, kam jsme chtěli, ale chceme, aby všechno bylo tak dobré, jaké být může. Teď jsme již velice blízko a snažíme se být opravdu nekompromisní s tím, co prostě být musí, a to protože je po tom vysoká poptávka. V ne příliš vzdálené budoucnosti o tom budeme hovořit znovu. Je to opravdu blízko, ale prozatím vám nemohu přesně říct, jak moc."

Mimochodem, nezapomeňte, že v říjnu vychází první velká příběhová expanze The Ancient Gods, Part One.