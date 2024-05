Blíží se Doom: The Dark Ages. Přesune se do středověku a vyjde i na PlayStationu

Hned několik zdrojů se shoduje na tom, že v Microsoftu připravují další díl nejslavnější střílečky. O něm víme už od loňského podzimu, kdy z dokumentů uniklých z FTC vyplynulo, že se připravuje Doom s kódovým označením Year Zero. To ale nakonec nebude finální název. Insider Tom Henderson tvrdí, že se hra bude jmenovat Doom: The Dark Ages.

Doom Slayer se přesune do středověkých kulis, jen zatím není jasné, jestli se také bude přesouvat v čase a půjde o nějaký prequel, nebo se jen tvůrcům hodilo změnit atmosféru. Nové prostředí ale možná zapadá do přání vysloveného Hugem Martinem, game directorem série, před třemi lety. Po vydání Doomu Eternal totiž mluvil o tom, že by rád zpomalil. Eternal už byl tak frenetický, že jej v tomto směru nelze posunout dál. Ale krok zpět by dával smysl, ve středověku se nespěchalo.

Bližší informace bychom se měli dozvědět 9. června na akci Xbox Game Showcase, kde prý Microsoft hru oficiálně představí. Windows Central a NateTheHate jsou přesvědčeni, že půjde o multiplatformní titul, který vedle Xbox a PC vyjde také na PlayStationu 5. Jde o populární značku a Microsoft navíc v posledních měsících polevil a sázku na exkluzivitu přehodnotil.

Za zmínku mimochodem stojí skutečnost, že inspiraci pro středověkou doomovku nemusí tvůrci hledat daleko. id Software totiž pochopitelně stojí i za sérií Quake. Microsoft však po akvizici Activision Blizzadu získal také studio Raven Software, které má na krku Heretic a Hexen.

