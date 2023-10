Doomovky Hexen a Heretic by se mohly vrátit v remasterovaných verzích

Tento týden jsme byli svědky něčeho zvláštního, herní „kšeft“ se možná dohodl veřejně v přímém přenosu. Šéf herní divize Microsoft Phil Spencer byl hostem nového dílu oficiálního xboxového podcastu a přišla mimo jiné řeč na hru Hexen.

Fanoušci prý chtějí vědět, jestli se někdy vrátí. Samuel Villarreal, lead engine designer ze studia Nightdive, pak na Spencera reagoval, že coby odborník na Hexen a Heretic by se svým týmem byl schopný obě série vrátit k životu.

V 90. letech vznikly doomovky Heretic, Hexen: Beyond Heretic, Hexen II a Heretic II, které stály na Doom enginu. Vypadaly podobně, hrály se podobně, jen byly zasazené do žánru fantasy a místo střílení se kouzlilo a sekalo. Hry vznikly ve studiu Raven Software, které pak koupil Activision a jako u jiných podobných akvizic seškrtal všechny nápady a šikovné tvůrce nechal vyvíjet nebo dělat podporu pro sérii Call of Duty.

Jenže Activision už teď patří Microsoftu, z vedení odejde Bobby Kotick a celkově se zřejmě dost promění firemní kultura a politika. Phil Spencer je fanoušek starých her, a navíc několikrát říkal, že svým studiím dá volnost. Tím se otevírá možnost, že by se mohly oživit starší značky.

Celou kolekci Hereticu a Hexenu lze koupit na GOGu za 10 eur. Hry fungují, ale už to není žádná hitparáda. Nightdive ale dnes má největší know how v předělávání starých stříleček na nové platformy tak, aby nejen fungovaly, ale lépe se hrály a lépe i vypadaly. Za posledních deset let vydali remasterované verze System Shocku, série Turok, Bloodu, Doomu 64 nebo prvního a druhého Quaka. Hexen a Heretic by nemohly skončit v lepších rukou, tím spíš, že se Nightdive ty ruce samo natahuje.

Raven Software mimochodem vytvořil i střílečky Soldier of Fortune nebo Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast a Jedi Academy. První značce už v návratu také nic nebrání, ale u Star Wars jsou samozřejmě problémem práva patřící Lucasfilmu / Disneymu.