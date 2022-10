Doupě hledá posily. Pojďte k nám psát o hrách!

Chtěli jste si někdy vyzkoušet, jaké to je psát o hrách? Nyní máte příležitost připojit se do týmu Doupěte. Hledáme někoho, komu není cizí styl, který na našem webu můžete číst několik let. Také se neobejdete bez znalosti a jistého přehledu v herním či mobilním průmyslu.

Pokud perfektně ovládáte češtinu a stavbu vět, máte výborně nakročeno. Za tuto externí spolupráci samozřejmě dostanete odměnu v podobě autorského honoráře. Jde hlavně o zpracování novinek. Jakmile se ve světě stane něco velkého, připravíte k tomu aktualitu. Dostanete se i k recenzování nových her. Pokud mezi vaše hlavní platformy patří PC nebo Xbox Series S|X, máte plusové body, ale vždy uvítáme i širší záběr.

Jestli místo hraní na PC nebo konzolích holdujete mobilním hrám, tak i pro vás se u nás najde místo. Hledáme také autorku nebo autora, který sleduje ve světě mobilních her novinky, trendy a má nahráno něco víc než pár hodin v Candy Crush. Opět půjde jak o pokrytí aktualit, tak o recenzování nejnovějších titulů.

Šlo by o pár článků týdně, ale vždy se můžeme domluvit jinak. Ještě před tím, než se pustíme do spolupráce, musíte projít naším malým testem. Napište novinku nabitou informacemi nebo rovnou zkuste recenzi některé z nových her. Pokud máte s psaním předchozí zkušenosti, neváhejte připojit zdroje. Připravili jsme si k tomu formuláře, kde najdete podrobnější informace a jednoduše nám skrz ně můžete svoji práci předvést.