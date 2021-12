Dr Disrespect zakládá nové herní studio Midnight Society. Přidají se tvůrci Halo i CoD

Pokud byť trochu sledujete herní scénu, pak jistě znáte herního streamera ze Spojených států, Guy Beahm, známý především jako Dr Disrespect. Ten již dlouhá léta na Twitchi vládne žebříčkům sledovanosti a předevčírem oficiálně oznámil, že otevírá nové herní AAA studio jménem Midnight Society.

Streameři jedí nohama, aby nemuseli sundávat ruce z klávesnice

Studio již začalo práce na novém projektu, který by měl být komunitní multiplayerovou PvP hrou, postavenou na Unreal Enginu 5. Slibuje se, že se do procesu vývoje mnohem více zapojí komunita a hráči, takže bychom měli dostat ten zážitek, na který všichni budou čekat.

Beahm na to také rozhodně není sám. Do studia se přidala celá řada veteránů herní branže, např. bývalý kreativec od Call of Duty, Robert Bowling nebo sandboxový designer od ze stáje Halo, Quinn DelHoyo.