Dragon Age 4 nejspíše dorazí pouze na PC a novou generaci konzolí

O nadcházejícím dílu fantasy RPG Dragon Age toho víme pomálu, ale nyní na světlo světa vypluly další informace, které se tentokrát týkají potenciálních platforem. Titul by totiž mohl vyjít pouze na PC a konzole nové generace, aby zplna využil nový hardware a jeho výkon.

Informace pramení z LinkedIn profilu bývalého vedoucího designéra hry Daniela Nordlandera, který na čtvrtém dílu série pracoval od října 2019 do října 2020. V popisu hry na jeho profilu jsou pak zmíněny pouze platformy PC, PS5 a Xbox Series X/S, což by mohlo poukazovat na to, že hra zcela vynechá odcházející generaci konzolí.

Ostatně dávalo by to smysl, jelikož Dragon Age 4 je ještě pěkně daleko a už i současné mezigenerační hry, jako je např. Battlefield 2042 či nedávný sbírka Mass Effectu, zcela viditelně strádají ořezaným grafickým zpracováním kvůli nutnosti zahrnout i starou generaci konzolí. Hra, která vyjde nejdříve za pár let, už by tak měla naskočit přímo na novou vlnu. Na oficiální potvrzení si však ještě budeme muset počkat.