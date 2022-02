Dragon Age 4 přichází o svého producenta. Na vývoj by to ale vliv mít nemělo

Dragon Age 4 i přes některé problémy zdárně pokračuje ve své cestě a v tuto chvíli se nachází v prostřední fázi produkce, jak pojednává oficiální blog. Podstatné základy hry byly nastaveny už v minulém roce a vývojáři se nyní soustředí na prostředí, postavy, filmečky a celou řadu dalších prvků.

Vývoj Dragon Age 4 je na dobré cestě. Hra by mohla stihnout konec příštího roku

Další informací je i oznámení o odchodu jednoho z producentů hry, Christiana Daileyho, který ve studiu je už od roku 2018. Tvůrci ale dodávají, že by se to na vývoji nemělo nijak podepsat a projekt má stále silné vedení a jasnou vizi, stejně jako dostatek veteránů značky.

Vývoj Dragon Age 4 započal už v roce 2015 a po několika otočkách nakonec spočinul v oblasti klasického singleplayerového RPG, což je přesně to, co fanoušci od hry chtějí. Ještě letos bychom se měli dočkat o hře nové informace, dorazit by k nám pak měla pravděpodobně v roce 2023.