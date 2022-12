Dragon Age: Dreadworf se připomíná krátkým trailerem, který představuje hlavního záporáka

Pokračování oblíbené RPG série Dragon Age je oznámené už několik let, ale stále toho o něm moc nevíme. Přímo ze hry jsme zatím ještě neviděli pořádnou ukázku, ale díky novému traileru je alespoň jasné, kdo bude naším úhlavním nepřítelem.

Trpaslík Varric Tethras vypráví o elfu Solasovi, kterého znal jako moudrého mága posedlého svými sny. Před dlouhou dobou ho ale lidé znali pod jiným jménem - Fen'Harel, The Dreadwolf. Je tedy na každém z vás, jestli budete věřit příběhu o pradávném elfském bohu lží nebo o hrdinovi, který se postavil tyranii.

Solas během své poslední bitvy s ostatními elfskými bohy vytvořil oponu, která tento svět oddělila od čisté formy magie. Nyní ale hodlá oponu strhnout a využít nashromážděnou sílu ke zničení světa. Je tedy jasné, co bude úkolem našich hrdinů.

Stále je těžké odhadnout, kdy by mělo přijít vydání Dreadwolfu. Přeci jen to není jediný projekt, na kterém se ve studiu Bioware pracuje. Rozhodně by ale už mohli předvést plnohodnotnou ukázku ze hry. Některé spekulace tvrdí, že bychom ji měli vidět už na The Game Awards. Jestli tomu tak opravdu bude, uvidíme v noci ze čtvrtka na pátek.