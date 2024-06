Dragon Age: The Veilguard ukázal 20 minut záběrů z hraní. Dojmy jsou stále smíšené kvůli stylizaci a soubojům

Po prvním traileru z nedělní prezentace Xboxu tady máme plnohodnotné odhalení s 20minutovým videem záběrů z hraní. Začínáme rovnou s potyčkou mezi hlavními hrdiny a Solasem, kterého můžete znát z minulého Dragon Age. Rozhodl se, že současný svět nevypadá tak, jak by si přál, a tak hodlá zničit The Veil, což je bariéra mezi naší a spirituální dimenzí plnou démonů. Chce tím navrátit starý svět, který jako elfský bůh pamatuje. Právě řešení tohoto konfliktu má být hlavní zápletkou hry, která vychází letos na podzim na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Vývojáři upozorňují, že jde o předpřipravenou ukázku z úvodu hry, kde ještě nemá hráč přístup ke všem možnostem. Stejně se ale odhalení neobešlo bez kritiky, která z velké části mířila k soubojovému systému. Vypadá to, že BioWare více upouštějí od taktického plánování a přecházejí k čistší akci ve stylu série Final Fantasy.

Akci si můžeme zapauzovat pouze vyvoláním nabídky schopností a příkazů pro naše parťáky, přičemž tentokrát nás budou moci v jednu chvíli doprovázet 2. Možnosti toho, jak s nimi můžeme pracovat, jsme v praxi neviděli. V ukázce naši spojenci nemají žádný ukazatel zdraví, což může boje značně zjednodušit. Zatím ale nevíme, jestli to stejně bude platit v celé hře. Také jsme se dozvěděli, že schopnosti našich spojenců se budou rozvíjet společně se vzájemnými vztahy, které ovlivňují rozhodnutí hráče.

Dalším velkým tématem v případě tohoto pokračování je grafická stylizace. Na první pohled je jasné, že vývojáři tentokrát volí barevnější, možná v některých částech až pohádkové zpracování. To se podepsalo hlavně na vzhledu postav. Prostředí samotné vypadá velmi povedeně, obzvlášť v části z ukázky, kde parta hrdinů pobíhá nočním městem.

Změna grafiky rozděluje fanoušky na dva tábory. Fakt, že necílí na co nejvíce realistické pojetí, má alespoň zajistit to, že poběží v 60 FPS na všech platformách. Toho má BioWare dostáhnout s nejnovější verzí enginu Frostbite. Na konzolích najdeme klasickou dvojici nastavení, kdy preference výkonu zajistí 60 FPS, zatímco preference grafiky vytáhne rozlišení za cenu nižšího počtu snímků.

Vybraní novináři měli možnost vidět hodinovou prezentaci, kde se BioWare více rozpovídalo o tom, co můžeme v The Veilguard očekávat. Ukázka zahrnovala i tvorbu postavy, která sklízí slova chvály. Tentokrát prý bude hrát důležitější roli i zvolený původ naší postavy. Vývojáři také chtějí zainteresovat hráče do příběhu hned z úvodu. I když se v pokračování objeví spousta známých tvářích včetně Varrica nebo Neve, bude fungovat bez problému i jako samostatný příběh.

Příběh se odvíjí v rámci misí, které se větší podle toho, jak se hráč rozhoduje. Nemají být všechny tak přímočaré, jako ta první ukázky. Navíc v mezičase, když se zrovna nebojuje o osud světa, budeme mít možnost prozkoumávat otevřenější oblasti, jejichž součástí jsou i vedlejší příběhové linky.

