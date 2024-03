Dragon's Dogma 2 schytává kritiku za mikrotransakce. Platí se za úpravu postav nebo rychlé cestování

Ještě včera to vypadalo, že má Capcom na kontě další velký úspěch. Dragon's Dogma 2 i přes nedokonalý technický stav nasbíralo pozitivní hodnocení. Pohled hráčů se ale dost proměnil poté, co s uvedením do prodeje také přišla řada mikrotransakcí. Ani u singleplayerových her už to dnes není nic výjimečného. V tomto případě si ale nekupujete jen kosmetické doplňky. Místo toho si za příplatek můžete pořídit funkční předměty, které vám urychlí postup.

Jednou z nejzvláštnějších věcí je dokupování Warp Location Markerů. Díky těmto označením si můžete vytvořit kdekoliv ve světě bod pro rychlé cestování. Přímo ve hře je jich ale velmi málo. Vývojáři to dříve obhajovali tak, že přeci není potřeba tolik rychlého cestování, když má hra dostatečně zajímavý svět. Takhle to ale vypadá tak, že markerů dali do hry méně proto, aby měli co dát do mikrotransakcí.

Před vydáním po internetu kolovaly výtvory hráčů z editoru postav, kde lze udělat opravdu spoustu různých tváří. Chtěli byste si ale vzhled upravit v průběhu hry? Není problém. Za 2€ si můžete pořídit Art of Metamorphosis. Capcom si těmito kroky sám podráží nohy a nyní má jejich novinka na Steamu nelichotivých 40 % pozitivních hodnocení.

Další věcí, která sklízí nevlídné ohlasy. Je nenápadná implementace protipirátské ochrany Denuvo a anti cheatu. To první bychom dokázali pochopit, ovšem u singleplayerové hry nám vůbec nedává smysl, proč by zároveň měl běžet anti cheat. Capcom si navíc s vydáním těchto doplňků počkal až na vydání recenzí, takže pokud některý z nich má na hru negativní vliv, do hodnocení se to ani nemohlo promítnout. Tohle si zkrátka za ráměček nedají, i když v základu je Dragon's Dogma 2 velmi povedeným titulem.