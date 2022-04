Dreamlight Valley je nový simulátor života s postavami od Disney. V letě odstartuje předběžný přístup

Některé hry pro oznámení nepotřebují žádné velké prezentace. Během včerejšího večera byla představena novinka od Disney, která vzniká ve spolupráci se studiem Gameloft.

Dreamlight Valley je zasazené ve světě propojujícím celou řadu světoznámých pohádek od Disney a Pixaru. Během svých dobrodružství se potkáte s Mickey Mousem, Wall-E, princeznami z Frozen a mnoha dalšími. Sami ale nehrajete roli hrdiny či zachránce světa. Jste zkrátka sebou samým.

Na tomto simulátoru života s Disney spolupracuje studio Gameloft, které můžete znát hlavně skrz jejich mobilní hry. V létě si ji budete moci vyzkoušet v rámci předběžného přístupu na PC, PS4, PS5, Xboxu One, Xboxu Series S|X i Nintendo Switchi. Pro přístup si budete muset pořídit Founder's Pack nebo mít předplatné Xbox Game Pass. Po vydání v roce 2023 pak bude hra free-to-play. Gameloft i nadále plánuje hru rozšiřovat o další obsah inspirovaný tvorbou studií Disney a Pixar.

Do zdejšího světa přicházíte po události zvané The Forgetting. Kromě odhalení toho, co se tady dělo, máte za úkol také obnovit vaši vesničku. Příběh vás provede přes celou řadu říší, kde vás budou doprovázet postavy z již zmiňovaných animáků. Spoustu věcí ve hře si sami budete moci upravit včetně designu postavy i celé vesnice. Vzhledem k tomu, že hra bude free-to-play, jistě nebudou chybět mikrotransakce.

Gameloft přímo neuvádí důvod, proč se nejprve rozhodl hru vydat v předběžném přístupu. Prý hodlají naslouchat zpětné vazbě od hráčů a pro ty, kteří se do testování zapojí, mají připravené exkluzivní odměny.

Zdroj: Gameloft