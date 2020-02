DREAMS: splněný sen kreativní duše | Recenze

Co baví Nic není nemožné

Propracovaný systém tutoriálů

Krásná ukázka Art´s Dream

Neustále nový obsah

Potenciál do budoucna Co vadí Časová náročnost

Absence češtiny

Exkluzivita pro PS4 10 /10 Hodnocení

Generaci Playstationu 3 svého času naprosto ohromila zdánlivě roztomilá a jednoduchá hříčka jménem Little Big Planet, která kromě pobíhání s hadrovými panáčky nabídla až překvapivě rozsáhlý editor úrovní. Hráči si tehdy možnost kreativní tvorby zamilovali a ještě dlouhé roky vymýšleli fantastické kousky a úrovně, jejichž rozmanitost překonávala cokoliv, co LBP předcházelo. Nyní se tým ze studia Media Molecule vrací a přichází s novinkou, která slibuje takřka neomezené možnosti po všech stránkách. Hodnocení už jste viděli, takže načnout recenzi něčím, jako je otázka, zda se vývojářům podařilo svá slova naplnit, asi není úplně na místě. Pojďme se ale podívat, čím si platforma Dreams svoji známku bez ztráty kytičky vysloužila.

Na úvod bych asi ještě zmínil, že jsem ke Dreams i přes zkušenosti s kvalitami LBP přistupoval s jistým odstupem a slíbenými možnostmi jsem se nenechával příliš unášet. I přesto mě ale nakonec dokázali vývojáři svým dílem uchvátit a nejspíše se tohoto mistrovského díla budu společně s obrovským množstvím dalších držet nejen nyní, ale ještě na PS5. Jenom bych vás chtěl varovat, že pokud máte v lásce spíše hry ve stylu "stáhnu, hraji", není Dreams pro vás. Zde opravdu potřebujete trpělivost a snahu se pomalu učit nové věci. Nejsou-li vám tyto vlastnosti po chuti, nehleďte na nádhernou známku a ušetřete si peníze i čas.

Vysni si co chceš

Už samotný název titulu napovídá, že by se v něm měly plnit veškeré sny všech, kdo se rozhodnou po této propracované platformě sáhnout. Zdánlivě nemožné se vývojářům daří až podezřele dobře plnit a pokud si dáte dostatek práce, vytvoříte opravdu cokoliv. Abych ale jenom neházel hesly a superlativy, můžete se podívat třeba do galerie obrázků, ve které najdete ukázky přetvořených i originálních her, filmových míst i obyčejné snídaně ve fotorealistickém zpracování. Fantazii se zkrátka meze nekladou. A přesně o to jde. Vzniknout zde může opravdu všechno a jediné, co je k tomu potřeba, je většinou čas a nadšení.



Už nyní můžete zkusit prototyp Falloutu

Dreams vás na začátku hezky pomalu provede svými základy a předvede vám své možnosti. Jako první se vám ukáže malá startovní adventura Art´s Dream, ve které si budete moci otestovat, jaké věci se v Dreams dají najít. Ať už jde o hudební podkres, možnosti volby, hlavolamy či hopsačkovou pasáž, celá ukázka možností Dreams působí jako zářný příklad toho, k čemu byste měli jako autoři na této platformě směřovat.

Dreams vás na začátku hezky pomalu provede svými základy a předvede vám své možnosti

Potom už můžete jednat dle libosti. Já osobně jednoznačně doporučuji, abyste se v první řadě vydali do světa tutorialů, které předvádějí krok po kroku základní funkce platformy a učí vás postupně budovat své vlastní království, ve kterém budete mít cokoliv, na co si jenom vzpomenete. Zaměřit se můžete na základní tvorbu předmětů, logické návaznosti, vlastní hudbu nebo třeba mechaniky vaší postavičky. Právě tutoriálů si zde velmi cením, protože mi poměrně vyčerpávajícím způsobem vysvětlily, co a jak udělat, abych mohl bez potíží stvořit alespoň základní level svojí vlastní skákačky s kuřátkem. Během postupu tutoriály, když se mi představovaly možnosti platformy i u brouzdání výtvory komunity, jsem rovnou několikrát zůstal jenom koukat s otevřenou pusou a říkal si dokola "to je absolutně boží!".



Art´s Dream krásně demonstruje široké možnosti platformy

Součástí každého tutoriálu je video, které běží souběžně s tím, jak plníte jeho instrukce. Jednou z věcí, které bych asi vytkl je, že není příliš rozčleněné do částí (většina videí má kolem dvou až tří minut) a pokud se tak soustředíte na jeden krok, často se stane, že video tak trochu uteče a musíte ho neustále vracet. Dále mi zde také přijde jako velká škoda, že Sony v tomto případě nezařídilo českou lokalizaci. Bez obstojné znalosti angličtiny byste se v žádném případě neobešli a může to výrazně zpomalit vaše postupné učení.

Platforma jako cibule

Shrek řekl, že zlobři jsou jako cibule. A s Dreams je to podobně. Odloupnete jednu vrstvu v podobě základních funkcí a ukázek a dostanete se mírně pod povrch. Jakmile se provrtáte skrze úvodní možnosti, zjistíte, že pod nimi se skrývají další a další a další varianty toho, co se dá ještě upravit, jak všechno vyladit. Ať už patříte mezi autory původních věcí, nebo budete chtít vdechnout nový život některé ze svých oblíbených her minulosti, budete mít možnost dosáhnout dokonalosti.

Začněme tím, že je zde rozsáhlý editor hudby, který vám umožní vytvořit hotové symfonie, pokud budete chtít. Můžete volit z rozsáhlé nabídky nástrojů. Jejich tóny mají rozmanité varianty a efekty, takže i když zvolíte naprosto identické noty, neznamená to, že budou stejně i znít. V nabídce navíc nejsou jenom efekty, ale také třeba intenzita tónu, kterou modifikujete od samotného počátku až k jeho utnutí pomyslným muzikantem. Zpočátku budete hudbu tvořit mačkáním tlačítek, která budou sloužit ke hraní jednotlivých tónů. Až ale svoji melodii zahrajete, můžete ji dle libosti upravovat. Není tak problém cítit se jako Mozart i přesto, že ani nevíte, že existuje více klíčů, než jenom ten houslový. Chcete-li jednodušší práci s hudbou, můžete si vybrat i z již předem vytvořených melodií a kombinovat je, což umožní doslova za pár vteřin dát dohromady vydařené podkresy pro vaše dílo.



Práce s hudbou je hotová slast

Výtvor vaší představivosti bude muset také okouzlovat svojí vizuální stránkou. K tomu slouží editory jednotlivých tvarů, které vám dovolí stejně jako ve školce z plastelíny vymodelovat postavičky, kterým ale tentokrát nevdechne život pouze vaše představivost, nýbrž především software nabídnutý skvělou vývojářskou prací Media Molecule. Stvoříte pro svého panáčka animace, přesně naklíčujete pohyby a přisoudíte jim i další vlastnosti. Nechybí tak možnost se skrčit, zaútočit na nepřítele nebo třeba upravovat fyzikální vlastnosti postaviček i okolí. Co by to ale bylo platné mít dokonale věrné pohyby bez slušivého kabátku. Ten doplníte pomocí režimu úprav povrchu a barvením. Neměníte však zdaleka jenom barvy. Upravit lze i odlesky, druhy povrchu a také přidávat rozmanité speciální efekty. Nechybí například imitace proudu, pokud chcete do hry přidat vodní prvek.

Upravit lze odlesky, druhy povrchu a také přidávat rozmanité speciální efekty. Nechybí například imitace proudu

Abyste svojí hříčce dodali na komplexnosti, budete jistě chtít přidat také pohyblivé předměty, logické hádanky a interakce s prostředím. Ani to díky variacím logiky není žádný problém. Najdete zde bodíky zdraví pro postavičky i předměty, záchytné body, spouštěče i ukazatele skóre. A to mluvím jenom o absolutním zlomku možností. Kdybych to totiž nedělal, vyšel by pouze tento výčet na většinu textu naší recenze, a to byste asi hodně rychle spěchali ke křížku v pravém horním rohu okna vašeho prohlížeče.

Jak prosté

Hromada možností a vše hezky vysvětlené. To zní fajn. Co je ale nejdůležitější? Každý hráč, který si Dreams zakoupí se bez stovek hodin studií může opravdu cítit jako herní vývojář a grafik. Dreams se svým designem obecně v mnohém podobá 3D editorům a ve mě osobně vyvolal vzpomínky na to, jak jsem ještě na základní škole tvořil jednoduché sklenice, záchody a další věci z domácnosti v Blender 3D. Na to, abyste v takovém programu něco naanimovali ale musíte naprosto dokonale vědět, co máte dělat a mnohdy se i tak dlouho nedaří dosáhnout kýženého výsledku. Dreams je v tomto ohledu přesný opak. Všechno působí intuitivně a mnohdy dokážete odhalit potřebnou funkci i bez dlouhého hledání.



Tutoriály si vyžádají hodně času, ale jsou jasné a naučí vás vše potřebné

Po pár hodinách jsem v Dreams byl jako doma alespoň se základní tvorbou a vše mi šlo od ruky naprosto přirozeně. Je však pravdou, že zvyknout si chvilku trvá. Kurzor v podobě vašeho malého chomáčku po obrazovce totiž popoháníte za pomoci pohybového senzoru ve vašem Dualshocku a do toho musíte otáčet kameru a opatrně posouvat předmětem, který držíte. Zpočátku vám tak bezpochyby bude připadat manipulace poněkud nemotorná, dejte jí ale čas, který Dreams tak jako tak potřebují, vše si sedne. Za velkou výhodu považuji také možnost každý kousek svojí scény ukládat a když tak vytvoříte jakýkoliv zajímavý objekt, můžete ho následně použít v dalších svých výtvorech a co více, můžete ho i sdílet pro ostatní, nebo naopak sáhnout pro tvorbu ostatních a vložit ji do svého světa.

Tvořte, hrajte, sdílejte

Nepatříte-li mezi nejkreativnější duše a radši si pouze osaháte možnosti editoru, načež se vrhnete do hraní, musíte spoléhat na komunitu hráčů. V základu totiž moc herního obsahu nenajdete. Lidí ujíždějících na Dreams je ale již nyní tolik, že se nemusíte ani chvíli obávat. Už po předběžném přístupu a testovacích verzích se můžete pokochat neuvěřitelnými nádherami a zahrát si jednoduchá RPG, předělávky klasických her, střílečky nebo prosté hopsačky. Já jsem si vyzkoušel několik variant RPG kousků, mezi které patří naprosto fantastická napodobenina Falloutu, nebo zatím jednoduché RPG ve stylu starých Final Fantasy s tahovým bojovým systémem. Narazil jsem také na akční tvorbu, předělávky Crashe Bandicoota i arkádové automaty. Pokud tak přicházíte čistě s úmyslem hrát, rozhodně vás Dreams také nezklame.



Nechybí ani fotorealistická díla

Nemusíte ale jenom hrát, nebo tvořit hry. Dreams vybízí i k tvorbě vlastních filmečků, dokonce i hudebních děl a nebo zajímavých vyobrazení běžných předmětů. Narazil jsem na zajímavé hudební skladby, replikaci úvodní scény Star Wars i kratičký stand-up comedy výstup chřestu. Nezbývá mi nic jiného než se těšit na další a další výtvory, na které narazíme. Bude jich nespočet a ty nejlepší nás budou ještě dlouhé roky oslňovat. Vývojáři navíc podporují rozmanitou tvorbu tím, že ji nechávají oceňovat komunitou. Vždy, když budete chtít tak narazíte na to nejlepší z každé oblasti.