Druhá část remaku Final Fantasy VII vyjde příští rok. Předělávky se dočká také prequel Crisis Core

Během oslav 25. výročí od vydání nejoblíbenějšího dílu série Final Fantasy došlo na vícero oznámení.

Už při oznámení kompletní předělávky Final Fantasy VII se tvůrci netajili tím, že remake bude rozdělený na několik částí. Zatím si můžete projít jen první, která dnes dorazila už i na Steam, ale příští zimu bychom se konečně měli dočkat další velké kapitoly, která vyjde pod názvem Final Fantasy VII Rebirth. Stejně jako v případě Remaku to vypadá, že si Rebirth zahrajeme nejdříve na PlayStationu. V tomhle případě konkrétně na PS5. Square Enix spolu s tím také potvrdil, že už se pracuje i na třetí části, která bude závěrem remaku.

Cloud a jeho parta se tedy konečně vydá na průzkum rozlehlého světa okolo Midgaru. Stejně jako předchozí hra nabídne Rebirth několik desítek hodin obsahu. Příběhem je věrný své předloze, o čemž se sami můžete přesvědčit v traileru, kde se kromě Clouda objeví třeba Sephiroth.

To ale není jediné, co si pro nás Square Enix připravil. Crisis Core: Final Fantasy VII je prequel celého příběhu, který původně vyšel jako exkluzivita na PlayStation Portable v roce 2007. Letos v zimě si ho konečně budeme moci zahrát na všech aktuálních platformách díky remasteru Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion. Míří na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X i Nintendo Switch.

I když o tomhle projektu Square Enix mluví jako o remasteru, tak můžete očekávat víc než vytažené rozlišení. 3D modely budou kompletně přepracované. Stejně tak i uživatelské rozhraní a kamera. Nechybí ani kompletní dabing. Datum vydání sice zatím neznáme, ale odhadujeme, že Square Enix s Crisis Core bude cílit na letošní vánoční sezónu.

Zdroj: Square Enix