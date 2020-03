Dubnové hry zdarma pro PS Plus budou možná Uncharted 4 a DiRT Rally 2.0

Většinou je už zavedenou tradicí, že vždy před oficiálním oznámením PS Plus her budou nějaké informace venku. Na YouTube kanále PlayStation Access vyšlo video, které poukázalo na dubnové hry v rámci PlayStation Plus, kdy se dočkáme akční adventury Uncharted 4: Thief´s End od Naughty Dog a závodní hry Dirt Rally 2.0 od Codemasters.

Video už od té doby bylo odstraněno, k oficiálnímu oznámení by ale mělo dojít příští středu a pravděpodobně to bude pravda. Většinou jsou takové spekulace správné, ovšem, nechme se překvapit.

Stále si ještě můžete přidat do knihovny stávající hry, a to adventuru s kolosy ve hře Shadow of the Colossus a zažít dobrodružství malého modrého ježečka Sonica v Sonic Forces.