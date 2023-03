Dubnové nabídce her zdarma v PlayStation Plus vévodí Sackboy: A Big Adventure

Březen se nám blíží ke konci, a tak přichází oznámení her, které si předplatitelé služby PlayStation Plus budou moci přidat do knihovny zdarma v příštím měsíci. Dubnová nabídka je hodně zajímavá. Na první pohled zaujme skákačka Sackboy: A Big Adventure. Raději bychom na aktuální generaci PlayStationu viděli plnohodnotné pokračování LittleBigPlanet, ale ani samostatné Sackboyovo dobrodružství není vůbec špatné.

PlayStation Plus Monthly Games for April are:



➕ Meet Your Maker

➕ Sackboy: A Big Adventure

➕ Tails of Iron



Full details: https://t.co/eAft1Mov1g pic.twitter.com/2cPZyIW7fP — PlayStation Europe (@PlayStationEU) March 29, 2023

Meet Your Maker je pak úplná novinka. V editoru si poskládáte vlastní dungeon plný pastí, který budou muset překonat ostatní hráči. Vy se zase vydáváte do výtvorů vašich soupeřů. Po úspěšné misi získáte zdroje na další vylepšení vaší kreace. Už několik her rovnou s vydáním bylo k dispozici zdarma skrz předplatné a třeba taková Rocket League díky tomu oslavila obrovský úspěch. Uvidíme, jestli to bude platit i v tomhle případě.

Do třetice přichází 2D akční RPG Tails of Iron, ve kterém se stanete dědicem krysího trůnu. Vaši říši si pro sebe zabral klan žabáků a to samozřejmě nemůžete nechat jen tak. Hlas zdejšího vypravěče určitě poznáte během chvíle. Je jím Doug Cockle, který ztvárnil herního zaklínače Geralta.

Za zmínku také určitě stojí, že u všech her dostanete verzi pro PlayStation 4 i PlayStation 5.