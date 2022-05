Duke Nukem Forever byl zkázou 3D Realms. Zakladatel studia komentuje únik verze z roku 2001

Poslední díl s Duke Nukemem v hlavní roli vznikal více než dekádu. Díky čerstvému úniku si jeho rozpracovanou verzi z roku 2001 může vyzkoušet každý.

Občas se na internet dostanou věci, které oficiální cestou nikdy neměly spatřit světlo světa. Jednou z takových je ranná verze Duke Nukem Forever, který patří mezi nejdéle vyvíjené hry v historii. Spoustě z vás jistě není cizí trailer z roku 2001, který na svoji dobu vypadá naprosto fantasticky. Po více než 20 letech se od anonymního uživatele dostala na veřejnost verze právě z toho roku a vyzkoušet si ji může naprosto každý. Hra sice není dokončená, ale dokážete si díky tomu snadno udělat představu o tom, co měl být původně Duke Nukem Forever zač.

Bez reakce tento únik nenechal Scott Miller, spoluzakladatel studia 3D Realms a Apogee. I když sám na vývoji nepracoval, tak v době tvorby Duke Nukem Forever byl ve vedoucí pozici studia. V příspěvku na svém vývojářském vlogu se podělil o to, co pro studio tento titul znamenal. "DNF je hrou, která zničila 3D Realms a skončilo to tím, že společnost byla prodána investorovi v Dánsku (kde stále sídlí). Zatímco naše hry jako Max Payne a Prey držely společnost nad vodou, DNF bylo pro společnost nekonečným žroutem peněz a nakonec zabilo původní 3D Realms/Apogee." Také upozorňuje, že neví, kdo rozpracovanou verzi vypustil na internet, a dodává, že každý, kdo od ní očekává hratelný titul, bude zklamaný. Výše zmiňovaný trailer byl prý přehnaný a nereprezentoval to, co bylo ve hře skutečně hratelné.

"Byli jsme neustále nespokojení alespoň z 50 %. Neměli jsme dobrý vývojový plán (alespoň jsem nikdy žádný neviděl). Vzhledem k pomalému vývojovému procesu se neustále objevovaly nové 3D technologie a projekt se restartoval, aby využíval nejnovější technologii, což způsobovalo obrovská zpoždění." V roce 2004 si Miller uvědomil, že je 3D Realms ve velkých problémech a pokusil se vývoj převést do studia Digital Extremes, které je dnes známé jako tvůrce Warframe. Dostal sice povolení od vydavatele, ale nakonec byla tato myšlenka zavržena interně.

Celé to pak skončilo až v roce 2011, kdy se projekt dostal do rukou Gearbox Software a zdárně se podařilo hru vydat. Očekávání ale nenaplnila ani v nejmenším. Po této podprůměrné FPS střílečce se po Dukovi slehla zem a slýchali jsme o něm jen v souvislosti s vydáním nových edicí Duke Nukem 3D.

Veselý příběh to rozhodně není, ale jsme rádi, že se alespoň část toho, co si pro nás Duke na začátku tisíciletí chystal, dostala mezi hráče. Už najdete spoustu ukázek a videí od fanoušků, jak rozpracovanou hru prozkoumávají a oproti slovům Millera je v ní obsahu více, než by se zprvu dalo čekat. Nevypadá to, že bychom se s Dukem v blízké budoucnosti měli setkat v nějaké novince, takže alespoň tímhle způsobem se s oblíbeným protagonistou z 90. let můžeme zase pustit do akce.

Zdroj: Apogee, Reddit