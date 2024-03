Duna v herním světě. Koření jsme těžili v mnoha strategiích i v nepovedené adventuře

O filmové Duně se v současnosti mluví takřka všude. První letošní nad míru úspěšný velkofilm oslňuje na plátnech kin, a proto není na škodu si připomenout, jaké hry se touto knižní sci-fi ságou inspirovaly. Zabaví i dnes? A dají se vůbec spustit?

Dune Prvním titulem, který poměrně věrně adaptuje knižní předlohu, je hra s prostým a jasným názvem Dune. Jde o adventuru říznutou strategickými prvky, kterou měli na svědomí vývojáři z Cryo Interactive spolu s vydavatelstvím Virgin Interactive. V Duně se chopíte role Paula Atreida. Pomáháte jeho hrdému rodu ovládnout pouštní planetu Arrakis a bojovat proti proradným Harkonnenům. Na svou dobu jde o poměrně komplexní a originální titul, který kombinuje několik žánrů a přišel i s mnoha originálními prvky. Adventurní část totiž není pouze o procházení statických obrazovek a řešení puzzlů, které vám otevřou další obrazovky. Spíše musíte jednat s rozličnými postavami, přesvědčovat je o vašich dobrých úmyslech a strhávat je na svou stranu. Stejně jako v knize, i zde hrají důležitou roli politikaření, intriky a zrady. Strategická část pak je hlavně o správě zdrojů a managementu vašich jednotek a jednotek vašich spojenců. Důležitá je samozřejmě těžba životodárného koření pro dvůr samotného imperátora. V cestě vám ale stojí zákeřní Harkonneni, proti kterým budete později tvrdě bojovat. Nezáleží pak jen na množství vašich jednotek, ale též na jejich výzbroji a morálce. Bitvy můžete ovlivňovat i svou přítomností, což ale v případě neúspěšné steče může Paul odskákat i ztrátou svého života. Hra je dost o balancování a o rozhovorech s postavami. Jakmile si danou osobu nakloníte na svou stranu, můžete jí následně zadat i rozličné příkazy. Zároveň nesmíte podcenit ani správu zdrojů. Koření musí proudit, ale zanedbávat obranu je též smrtící. Ve hře je ale ještě jedna možnost, jak jí postupovat. Celý Arrakis lze pomalu teramorfovat a udělat z něj ráj plný vody a zeleně. Jenže to na druhou stranu rapidně sníží vaše výnosy koření. Jak budete postupovat, je pak již jen čistě na vás. Duna je zkrátka klasika, žánrový klenot, na který mnozí hráči vzpomínají dodnes. Jasně, popularity Dune 2 nedosahuje, přesto byl titul ve své době dost úspěšný. Do roku 1997 se prodalo nějakých 300 tisíc kusů této hry, což je na tu dobu parádní výsledek. K popularitě jistě přispělo i to, že se zde objevují staří známí z knihy jako vévoda Leto Atreides, Lady Jessica nebo Chani. Některé prvky jsou též inspirované filmovou Dunou Davida Lynche. Třeba právě podoba hlavního hrdiny Paula, který je ztvárněn dle svého filmového představitele Kyla MacLachlana. Rok vydání: 1992

Dune II Vydavatelství Virgin Interactive zaštítilo i titul Dune II, který byl vytvořen slavným Westwood Studios. Hra je známa pod několika názvy, hlavně jakožto Dune II: The Building of a Dynasty a v Evropě známější Dune II: Battle for Arrakis. Dune II je předobrazem naprosté většiny současných real-time strategií. Hra vytvořila a definovala základní herní mechanismy celého žánru, na kterých stojí takové hity jako Warcraft, Age of Empires nebo třeba série Command & Conquer. Klíčovými prvky jsou zde správa a stavba základny, těžba surovin, souboje jednotek, ale též nehostinné prostředí plné obludných písečných červů, kteří vám z ničeho nic zničí vaše drahocenné těžební stoje nebo sežerou udatné bojovníky. Hru hrál asi každý, kdo v té době vlastnil počítač a sám jsem u ní strávil moře času. Mechanismy totiž není těžké pochopit během chvilky, vyhrát ale už tak jednoduché samozřejmě není. K znovuhratelnosti přispívá i to, že zde lze hrát za tři dost odlišné frakce. Krom klasických Atreidů a Harkonnenů je zde také jakýsi rod Ordosů. Zajímavé je, že tento rod nemá v knižní sérii žádnou předlohu. Jde tak o prvek, který do světa Duny přidali až tvůrci Westwood Studios. Ordosové se pak objevují i v dalších pokračováních této strategické série. Duna II je dnes již naprostou legendou, jež svým věhlasem strčí všechny ostatní hry z tohoto světa do kapsy, a to i přes to, že se knižní předlohy příliš striktně nedrží. Zajímavé také je, že Dune II nevznikala jakožto pokračování již zmíněné Duny, ale naprosto samostatně. Originální Dune měla být v jednu dobu dokonce zrušena, s čímž měl být srozuměn i Westwood. I proto jsou herní mechanismy a celkové pojetí značně odlišné. Cryo Interactive ale svůj počin nakonec dokončilo, a to navíc i dříve a vydavatel se tak rozhodl k titulu od Westwoodu přidat jednoduše číslovku II. I Dune II zaznamenala poměrně slušný komerční úspěch. Do listopadu 1996 se prodalo na 250 tisíc kopií. Kolik bylo těch nelegálních, to se asi již nikdo nikdy nedozví, ale málo jich určitě nebylo. Rok vydání: 1992

Dune 2000 Dune 2000 není přímým pokračováním druhé Duny. Jde spíše o remake, který zároveň přidává i nové funkce. Jde tedy opět o real-time strategii, ve které můžete hrát za tři frakce jako ve hře minulé. Asi největší změnou oproti originálu je to, že zde můžete ovládat najednou více jednotek. V předchůdci jste mohli zadávat příkaz pouze jedné jediné. Vylepšena je samozřejmě i grafika, ale ostatní mechanismy zůstávají víceméně stejné. Tento přístup, který připomíná staré dobré ždímání peněz ze zavedené značky, se samozřejmě ve své době dočkal značné kritiky. Jaká to změna oproti dnešku, že? Proto třeba na dnes již neexistujícím agregátoru recenzí GameRankings měla PC verze Dune 2000 celkové hodnocení pouhých 58 %. U předělávky pro PS je to o něco lepší, zde je hodnocení 61 %. Recenzenti hře vyčítali, že nepřichází s ničím úplně novým. Některé mechanismy navíc už v době vydání poměrně zastaraly a v silné konkurenci tak remake neměl šanci obstát. Další si stěžovali, že jde defacto jen o přeskinovanou verzi Command & Conquer. Jiní naopak chválí vylepšenou AI, nové jednotky i pestřejší náplň misí. Za zmínku také stojí i předělání filmečků mezi misemi. Ty jsou nyní hrané opravdovými herci, což jsou ale opět klasické trademarky strategií od stejného studia a objevují se i u dalších sériích, jako je již zmíněný Command & Conquer. Rok vydání: 1998 (1999 na PS)

Emperor: Battle for Dune Čistokrevným pokračováním legendy se tak stává až Emperor: Battle for Dune. Opět jde o real-time strategii klasického střihu, ve které budujete základnu, těžíte koření, rekrutujete stále lepší a lepší jednotky a bojujete proti ostatním frakcím i proti nepřízni prostředí. Emperor se ještě více vzdaluje knižní předloze. Rody Atreidů či Harkonnenů zde stále jsou, ale žádného Paula, Duncana Idaho či jiné postavy známé z románů zde nenajdete. Opět ale nechybí fiktivní rod Ordosů. Zato příběh zůstává více méně stejný. Opět se válčí o to, kdo bude vládnout planetě Arrakis a tím pádem se stane i nejmocnějším rodem v celém známém vesmíru. Krom pouštní planety ale navštívíte i jiné lokace, například Caladan, domovský svět Atreidů, což přeci jen zpestřuje hraní. Největší změnou je ale kompletní převod grafiky do 3D. Hra vypadá přeci jen lépe, než předchůdci. Samozřejmostí jsou i odlišné jednotky a unikátní příběh u každého rodu, větší zakomponování různých nehratelných frakcí a hrané filmečky mezi misemi. Ani přijetí mezi hráči a recenzenty nebylo tak vlažné jako u Dune 2000. Na agregátoru Metacritic svítí průměrné hodnocení 79 bodů ze 100. Což je poměrně slušné číslo. Přesto se nějaké ty výtky opět najdou. Ač grafika doznala značných změn, stále zaostává za dobovou konkurencí. Kritika se snáší i na tupou AI, která nedokáže adekvátně reagovat na hráčovi strategie a stále dokola opakuje své zavedené postupy. Jisté je, že Emperor: Battle for Dune není zrovna vrcholem tvorby studia Westwood. Přelomový druhý díl překonán rozhodně nebyl. Na druhou stranu já jakožto fanoušek předlohy, jsem si hru užil vrchovatě. Bavilo mě modernější pojetí dané látky i přeci jen propracovanější příběh a pestrost jednotlivých frakcí. Rok vydání: 2001

Frank Herbert's Dune Nyní se dostáváme k samotnému dnu herních adaptací Duny. Frank Herbert's Dune je totiž ukázkovým příkladem, jak by hra podle knižní předlohy vypadat neměla. Hra samotná si brala za inspiraci spíše televizní minisérii stejného jména, jež světlo světa spatřila v roce 2000. Samotný televizní projekt nebyl úplně špatný, ale díru do světa také neudělal, a to i díky střídmému rozpočtu. Našince ale jistě potěší, že mnoho vedlejších postav zde hráli Češi (například Miroslav Táborský, Barbora Kodetová nebo Karel Dobrý). Ale k samotné hře. Zhostíte se zde role Paula Atreida, který musí na nehostinné planetě přežít, získat si podporu divokých Fremenů, následně ovládnout Arrakis a zadupat do země zlotřilé Harkonneny. V tom se drží poměrně přesně předlohy, ale tím výčet kladů můžeme ukončit. Hra totiž byla takřka nehratelná, plná bugů a prazvláštních vývojářských rozhodnutí. Již jedna z úvodních misí, ve které utíkáte před obřím písečným červem skrze poušť do bezpečí, je podivuhodnou ukázkou tvůrčí bezradnosti. Kamera totiž snímá to, co se děje za hlavní postavou, tedy blížícího se červa. Jenže vy utíkáte od něj, takže vůbec netušíte, kam vlastně běžíte, co je před vámi a zda míříte tím správným směrem. Takových šíleností je zde spousta. Hra tak po zásluze propadla. Cryo Interactive, které se tentokrát zhostilo role vydavatele, i díky tomuto neúspěchu nedlouho po vydání zbankrotovalo. Agregátory recenzí uvádí průměrné hodnocení 48 ze 100 na Metacritics, na GameRankings je výsledné číslo o něco lepších 51 %. I z toho lze vyčíst, jak špatný titul je. Kritika si stěžuje nejen na nemotorné a těžkopádné ovládání, ale i na nudný a opakující se gameplay a primitivní puzzly. Celkově je hra nezáživná a předloze dělá hlavně ostudu. Rok vydání: 2001

Dune: Spice Wars Frank Herbert's Dune byl takový průser, že se nad dalšími hrami z tohoto univerza na dlouhou dobu zavřela voda. Několik projektů bylo zrušeno a dalším titulem, jež se objevil na obrazovkách našich monitorů, se tak stala až nedávno vydaná real-time strategie Dune: Spice Wars. Na rozdíl od her od Westwoodu je zde přítomno celkem šest hratelných frakcí, respektive jde o rody Atreidů, Harkonnenů, Corrinů a Ekazů. Nechybí ale ani pašeráci a pouštní národ Fremenů. Chystá se i frakce další, z proslulé planety Iks pocházející rod Verniů. Každá strana konfliktu má své silné a slabé stránky, bonusy i speciální jednotky. Krom real-time bitev, vylepšování vašich sídel a dalších klasických žánrových propriet je zde kladen důraz i na politiku. Placením daní a vývozem koření získáváte moc, kterou lze následně využít i při různých hlasováních, ve kterých můžete prosazovat zájmy své frakce. Pestré jsou i herní režimy. Je zde velkolepé dobývání celé planety se všemi funkcemi a frakcemi. Dále se můžete pustit do menší a na příběh zaměřené kampaně. Zároveň ani klasické jednorázové mapy, kde si do detailu nastavíte proti komu a s kým budete válčit, nechybí. Důležitá je i správa zdrojů. Budete koření spíše prodávat nebo využívat pro sebe? Stejně klíčové je i hospodaření s vodou. Vaše jednotky například mohou nést jen omezené množství této životodárné tekutiny. Pokud se s nimi vydáte přes rozpálenou poušť, může jim voda dojít, což znamená jejich záhubu. Obtěžovat vás budou samozřejmě i píseční červi. Je pak jen na vás, jak se budete starat o těžební techniku. Necháte ji odvést již při první známce přítomnosti červa nebo budete těžit až do poslední chvíle a riskovat tím drahé zařízení a životy lidí? Spice Wars se dočkaly poměrně příznivých ohlasů. Na Metacritic je průměrné hodnocení 73 bodů ze 100. Recenzenti oceňují organické propojení klasických principů z real-time strategií s poměrně komplexní politickou složkou hry, kdy je nutné obé správně vyvažovat. Pozitivně hodnoceny jsou rozdíly mezi jednotlivými frakcemi, každá vyžaduje trochu jinou taktiku a způsob hraní. Výtky jsou hlavně k občas bídné AI, k méně povedenému grafickému ztvárnění či k trochu nemastným neslaným bojům. Rok vydání: 2023

Dune: Awakening Ve vývoji je i ambiciózní survival MMO v otevřeném světě, o kterém jsme nedávno psali zde. Za titulem stojí prověřené studio Funcom, což by mělo být zárukou kvality. Awakening je opravdu megalomanský projekt, ve kterém bychom měli mít velkou volnost v tom, jak hru budeme hrát. Neměl by být problém připojit se k jedné z mnohých frakcí. K Atreidům, Harkonennenům, ale třeba i Fremenům. Od toho se budou odvíjet i vaše schopnosti a herní náplň. Survival složka hry bude postavena hlavně na chronickém nedostatku vody. Její získávání je v celé knižní sáze dost zásadní a také obtížné. Očekávám tedy, že ve hře bude princip přeci jen trochu zjednodušen, aby bylo hraní plynulejší. Samozřejmostí je pak stavění a kutění. Ze získaných materiálů budete moci vyrábět výstroj, zbraně, ale též stavět úkryty či celé budovy. Samozřejmě nechybí ani akce a válčení na všechny možné způsoby. Zakomponováno bude i ovládání ornitoptér a jiných bojových vozidel a vznášedel. Z traileru je patrné, že zde nalezneme i mnoho dalších klasických propriet z knihy. Používat budeme krispel, tedy bojový nůž ze zubů samotného písečného červa. K vidění je i Lovec-pátrač, tedy jakýsi mini dron ovládaný na dálku, jež je smrtící zbraní zdejších úkladných vrahů. Setkáme se i se samotnými písečnými červy, kteří vypadají náramně impozantně. Navíc, co by to bylo za Dunu, kdyby zde nebylo nějaké to politikaření a intriky. V Awakening by měl být v tomto směru přítomen propracovaný systém, díky němuž se můžete ostrými lokty propracovat až do nejvyšších pater zdejšího společenského života. Budete se moci stát hlavouny, kteří rozhodují o životě a smrti svých podřízených. No uznejte, nezní to dobře? Docela by mě zajímalo, jak budou zpracované osobní štíty a jejich případný střet s laserovými zbraněmi. Což je v knihách kombinace navýsost destruktivní. Každopádně hra zatím vypadá velmi nadějně. Grafika je založena na Unreal Enginu verze 5.2, což by mělo zajistit i efektní vizuální zážitek. Čeho se trochu obávám, je jednotvárnost prostředí. Přeci jen pouštní planeta Arrakis nenabízí příliš pestrosti. Uvidíme, jak se s tím tvůrci poperou. Nových informací bychom se měli dočkat snad poměrně brzy. Rok vydání: Zatím není známé, do betatestu se můžete přihlásit na webu hry

