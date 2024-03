Duna: Impérium se ze stolů dostala na mobily v češtině. Intrikařit na Arrakisu můžete sólo i online

Deskové hry se těší zájmu hráčů i v digitálních podobách. Do této kategorie se nyní zařadila také Duna: Impérium, která vychází ze své stolní předlohy a nyní si ji můžete nově zahrát na mobilních systémech Android a iOS za 260 Kč. Vedle toho je ale dostupná i na tradičních platformách. Po několika měsících v předběžném přístupu vyšla na Steamu verze 1.0 a pořídit si ji můžete i na Xbox Series S|X. Tady je ale cenovka podstatně vyšší.

Impérium je převážně o intrikaření. Cíl je samozřejmě jasný - dostat planetu Arrakis pod kontrolu. O to se ale snaží také rody Landsraadu, kosmická gilda a nechybí tady ani imperátor. Nesmíme zapomínat ani na vychytralé Bene Gesserit nebo pouštní fremeny. Dění hry ovlivňujete skrz rozmisťování svých posluhovačů na správná místa a také pomocí kartiček. Pro nováčky to může být na pochopení složitější záležitost. Alespoň trochu vám to usnadní fakt, že všechny verze obsahují oficiální český překlad.

Hrát můžete sólo proti umělé inteligenci nebo po internetu s ostatními hráči. Navíc ani nemusíte být na stejné platformě. Duna: Impérium totiž podporuje cross-play. Vývojáři plánují se jí věnovat i do budoucna. Chystají se propracovanější hráčské profily a hodnocené hraní. Myslí i na rozšíření, která k fyzické deskovce v minulosti vyšla. Rise of Ix bychom se v digitální podobě měli dočkat v průběhu léta.