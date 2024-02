Duna září nejen v kinech, daří se i deskovkám. Vybrali jsme ty nejlepší. Několik jich vyšlo v češtině

Duna je (nejen) na deskoherní scéně jednou z nejoblíbenějších licencí posledních let. Vzhledem k blízké premiéře druhého dílu filmové Duny jsme pro vás připravili výběr těch nejlepších stolních her, které vás přenesou do herbertovského univerza.

Dune Počet hráčů: 2-6 ●​ Doporučený věk: 12+ ●​ Herní doba: 180 minut ●​ Jazyk: angličtina Nejstarším zástupcem v našem žebříčku je vyjednávací strategie s prostým názvem Dune, která spatřila světlo světa už v roce 1979 (ne, není to překlep). Zub času se na ní nicméně vůbec nepodepsal a někteří hráči ji dodnes považují za jednu z nejlepších her všech dob. Před několika lety navíc vyšla ve slušivé reedici, takže si ji bez problému můžete pořídit a nemusíte spoléhat na homemade verzi. Dune patří k těm titulům, u kterých opravdu potřebujete, aby se u stolu sešel plný počet hráčů, tedy v tomto případě šest. Šest frakcí tady bojuje o nadvládu nad pouštní planetou Arrakis – Harkonnenové, Atreidové, Ben Gesseritky, císař, obchodní gilda a Fremeni. Hráči tak budou shromažďovat koření, kupovat zbraně a technologie, umisťovat jednotky a bojovat s ostatními. Důležitou roli zde nicméně hraje také diplomacie, vyjednávání s ostatními a blafování. Každá frakce má unikátní schopnosti a také styl hry, některé mohou mít i speciální podmínky vítězství. Hra je náročná nejen na počet hráčů, ale také na herní čas. V závislosti na zkušenostech se herní doba pohybuje kolem 4-6 hodin. Zároveň je třeba mít na paměti, že diplomatické hry, v nichž je důležitá interakce mezi ostatními hráči, nebudou bavit každého. Pokud vám ale Dune sedne, můžete se těšit na velkolepý zážitek nabitý atmosférou, který si budete chtít hned zopakovat.

Duna: Impérium Počet hráčů: 1-4 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 120 minut ●​ Jazyk: čeština ●​ Vydavatel v češtině: REXhry Duna: Impérium se řadí mezi nejúspěšnější a nejoblíbenější hry posledních let. Žánrově se jedná o deckbuilding a workerplacement, v němž se ujmete role některého z velkorodů z předlohy. Ke stolu můžete posadit 1-4 hráče a pozitivní zprávou je, že to mohou být i naprostí herní začátečníci. Pravidla jsou totiž poměrně jednoduchá, a pokud zrovna nehrajete v plném počtu, tak i herní doba je přívětivější, než u Duny z předchozího listu článku. Se svými protivníky se utkáte v boji o nadvládu nad Arrakisem. K tomu budete vylepšovat svůj balíček karet a umisťovat své agenty na volná místa na planetě, kde těžíte vodu, koření a peníze. Kromě toho můžete ovlivňovat také ostatní frakce z univerza, jako jsou Bene Gesseritky, gilda nebo císař. Nedílnou součástí hry jsou i bitvy s ostatními hráči. O velké popularitě hry svědčí i to, že vyšla už dvě rozšíření. Nesmrtelnost přidává NPC frakci Bene Tleilaxu a upravuje výzkum. Vzestup Iksu pak přidává novou planetu – Ix. Dokoupit si můžete také sadu Deluxe rozšíření s plastovými miniaturami.

Duna: Zrada Počet hráčů: 4-8 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 40 minut ●​ Jazyk: čeština ●​ Vydavatel v češtině: Blackfire Duna: Zrada je social deduction hra, v níž se hráči stanou příslušníky rodů Harkonnenů a Atreidů. Cílem je pak ubránit šlechtice svého rodu, a naopak odhalit identitu těch cizích. Zajímavostí je, že hra je řízená pomocí karet a není závislá jen na vyjednávání hráčů, což u tohoto žánru není obvyklé. Někomu nemusí sednout grafika použitá přímo z filmů, ale to už je otázka vkusu. Ze začátku vůbec nevíte, kdo je váš spojenec a kdo nepřítel a až do konce hry si ničím nemůžete být jisti, takže v závěru není nouze o nečekaná odhalení. Díky tomu je každá partie jiná, dost však záleží na komunikačních schopnostech hráčů. Podobně jako u jiných social deduction her se nicméně připravte na to, že u stolu budete potřebovat co možná nejvyšší počet hráčů - šest je naprosté minimum. Hrací doba se pak pohybuje kolem půl hodiny na jednu partii, takže je dost možné, že si po jedné rovnou dáte reprízu.

Duna: Bitva o Arrakis Počet hráčů: 2-4 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 120 minut ●​ Jazyk: čeština (květen 2024) ●​ Vydavatel v češtině: Blackfire Bitva o Arrakis je dunovskou předělávkou populární strategické hry Válka o Prsten z univerza Pána Prstenů. Jak už název napovídá, také v této hře se proti sobě postaví Harkonnenové a Atreidové v souboji o ovládnutí pouštní planety Arrakis. Původní projekt zaznamenal úspěšnou kampaň na Gamefoundu, kde vybral v přepočtu 29 milionů korun. Backerům začala hra chodit na začátku roku 2024, v českém překladu ji na pulty obchodů přinese Blackfire v květnu. K bitvě o Arrakis můžete usednout sami, ve čtyřech nebo ve dvou, přičemž poslední možnost by měla stejně jako v případě LotRa přinést nejlepší zážitek. V případě čtyř hráčů k oběma základním frakcím přibydou také spojenci v podobě Fremenů na straně Atreidů a rodu Corrino na straně Harkonnenů. K hraní zde využívat sadu akčních kostek. Kromě bojů ale budete také těžit důležité koření a pokusíte se přitom nenechat zabít písečnými červy. Velkým lákadlem hry je množství detailních miniatur, které najdete v krabici. Produkční kvalita se nicméně jistě podepíše také na ceně hry. Cenovka bitvy o Arrakis by se měla pohybovat někde kolem 3 500 korun. První ohlasy z anglické verze jsou ale pozitivní a vypadá to, že se můžeme těšit na atmosférickou strategickou hru s hrací dobou kolem 2-3 hodin.

Arrakis: Dawn of the Fremen Počet hráčů: 2-4 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 60-120 minut ●​ Jazyk: angličtina Arrakis: Dawn of the Fremen se od ostatních titulů v tomto článků liší dobou svého zasazení. Odehrává se totiž stovky generací před tím, než na Arrakis přišli Atreidové. Zapomeňte tedy na klasický souboj Harkonnenové vs Atreidové, tentokrát se proti sobě utká několik fremenských kmenů. Žánrově se jedná o area control, v níž budete chtít své protivníky smazat z mapy. Pouštní planetu lze dobýt dvěma způsoby. Buď se vydáte cestou brutální síly a ovládnete určitý počet síčů, anebo se společně s vašimi protivníky sejdete na koncilu a jednohlasně se shodnete na tom, že tuhle válku nemůže nikdo z vás vyhrát... Kromě bitev budete také budovat vlastní síče, abyste přežili útoky ostatních, těžit suroviny včetně obligátního koření a vyvíjet technologie. Hra přináší několik zajímavých nápadů – například ten o dohodě o bezvýchodnosti situace a následnému konci hry – celkově ale postrádá větší míru konzistence.

Duna: Hra o dobývání a diplomacii Počet hráčů: 2-4 ●​ Doporučený věk: 12+ ●​ Herní doba: 60 minut ●​ Jazyk: čeština ●​ Vydavatel: Blackfire Duna: Hra o dobývání a diplomacii je upravená verze původní Duny z roku 1979. Největší změnou je úprava počtu hráčů na maximálně 4, přičemž z frakcí zde zůstali Harkonnenové, Atreidové, Fremeni a Impérium. Zatímco původní Dunu je potřeba hrát v plném počtu, v případě tohoto titulu můžete vyzkoušet i speciální variantu určenou pro dva hráče. Další změnou je zjednodušení pravidel a nové balíčky karet vylepšení. Změny se dočkala také grafika, která se nese kompletně v duchu prvního filmu. Hra je také výrazně kratší, hraje se na 3-5 kol a vítězem se stane ten, kdo bude mít na konci kola 3 obsazené pevnosti. Pakliže by tato situace nenastala, vyhraje ten, kdo má na konci pátého kola nejvíce koření. Nečekejte velkolepý epický zážitek jako v případě původní verze, tato Duna sází na rychlost, jednoduchost a na přístupnost méně zkušeným hráčům. Název hry je trochu zavádějící – dobývat zde budete ve velkém stylu, ovšem diplomacie tady moc prostoru nedostane. Pro tu si budete muset zajít k původní Duně.

Duna: Tajemství rodu Počet hráčů: 1-4 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 180 minut ●​ Jazyk: čeština ●​ Vydavatel: TLAMA Games Tajemství rodu je jediným zástupcem žánru kooperativních her v tomto článku. Jedná se o příběhovou hru, která nabízí čtyři scénáře odehrávající se po konci prvního dílu nové filmové série. Stanete se příslušníky odbojové skupiny proti rodu Harkonnenů na planetě Arrakis. Kapitolami zde procházíte prostřednictvím setkávání, jež vám zároveň pomohou splnit úkoly dané kapitoly. Máte nicméně omezený čas, takže rozhodně nestihnete projít každé z nich. Těšit se můžete na množství příběhových textů a místy vám Tajemství rodu bude připomínat spíše gamebook než deskovou hru. Potěší fakt, že si autoři připravili hned dva různé konce v závislosti na tom, jakými cestami se budete ubírat. Znovu hratelnost je však v tomto případě takřka nulová, protože celý příběh budete po odehrání všech scénářů znát. Tajemství rodu můžete hrát jak v příběhovém režimu, tak v režimu bodovacím. Přestože je na krabici uvedeno, že hrát můžete až ve 4 hráčích, vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o gamebook bude zážitek nejlepší v jednom, maximálně ve dvou hráčích.

Duna: Impérium – Uprising Počet hráčů: 1-6 ●​ Doporučený věk: 14+ ●​ Herní doba: 120 minut ●​ Jazyk: čeština (3Q-4Q 2024) ●​ Vydavatel: REXhry Na první pohled by se mohlo zdát, že Uprising je dalším rozšířením pro úspěšnou Dunu: Impérium. Pravda však leží kousek vedle. Jedná se o samostatně hratelnou záležitost, kterou můžete kombinovat jak vyšlými rozšířeními Vzestup Iksu a Nesmrtelnost, tak i s Impériem. V zásadě se tedy jedná o nový vylepšený základ původního Impéria s některými novými mechanismy a větším důrazem na deckbuilding, jenž slibuje hráčtější zážitek. Uprising je zaměřený na druhý díl filmové série a přináší tedy řadu nových karet a postav z tohoto filmu, například Paula Atreida jako Muad´Diba. Opět se jedná o worker placement křížený s deckbuildingem, velkou novinkou této hry je ale režim pro šest hráčů. V něm se proti sobě postavíte ve dvou týmech – na jedné straně císař a na druhé právě Muad´Dib. Tento režim pak přináší mnohem více interakce mezi hráči. V angličtině je hra již nějaký ten pátek k dispozici, v češtině se jí díky vydavatelství REXHry dočkáme snad ve druhé polovině letošního roku.