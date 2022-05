Duna od Funcomu se ukázala na prvních obrázcích. Online survival s otevřeným světem nás vezme na Arrakis

Úspěch filmové Duny nedoprovodí jen strategie s podtitulem Spice Wars. Chystá se také velká mutliplayerovka, na které pracují tvůrci Conan Exiles.

Loni se Duně podařilo zabodovat v kinech po celém světě a tato značka se stala žhavým tématem i v herním průmyslu. Minulý měsíc se svojí strategií Dune: Spice Wars přišlo studio Shiro Games. Funcom si pro nás ale chystá něco většího. Jejich Duna má být survival hrou s otevřeným světem nové generace.

Současně je to také jejich nejambicióznější projekt. Z minulosti už mají s tímto žánrem zkušenosti díky Conan Exiles. Kromě pár koncept artů nám ze své novinky ale nepředvedli nic. Neznáme ani její jméno. Vypadá to, že je vývoj ve velmi ranné fázi, protože společně s vydáním těchto obrázků studio vydalo inzeráty na pozice z několika různých odvětví. Do toho spadá produkce, design nebo třeba marketing.

Díky předchozí tvorbě Funcomu si můžeme udělat docela dobrou představu o tom, jaká jejich Duna bude. Rozhodně by ale tentokrát svoji novinku mohli vydat v lepším stavu. Conan Exiles totiž zprvu nebyla zrovna dobře hodnocená hra a popularitu nabírala až s opravami a přidáváním dodatečného obsahu.

