Dune: Awakening odkrývá svůj příběh. Jak by vypadal Arrakis, kdyby se Muad'Dib nikdy nenarodil?

Funcom připravuje pořádnou onlineovku ze světa Duny, kterou nám představili už před pár lety. Začátkem letošního roku jsme dostali první detailní pohled na hru. O příběhu během březnové prezentace padlo ale jen to, že se bude řešit převážně politika a náboženství se vývojáři rozhodli nechat stranou. S novým trailerem si můžeme udělat lepší představu o tom, jaká bude situace na Arrakisu v době, kdy se na něj sami vydáme.

Paul Atreides má spoustu vizí, ale žádná z nich nevede k jinému výsledku, než je jeho vlastní džihád. Pro naději na změnu místo budoucnosti musí tedy zamířit do minulosti. Co kdyby jeho matka porodila dceru, jak měla nakázáno od Bene Gesseritu? Co kdyby Leto Atreides nikdy nebyl zavražděn? Jak by vypadal Arrakis bez příchodu Muad'Diba? Právě prozkoumávání této alternativní časové linie bude hlavním těžítkem Awakeningu.

Jelikož Leto přežil, válka mezi Atreidy a Harkonneny stále trvá. Naše cesta na Arrakisu začíná právě v době, kdy jsi jdou obě strany horlivě po krku a bude na nás, které z nich nabídneme svoje síly. Samozřejmě se ale nezapomíná ani na divoké Fremeny, ale ani zdaleka jich není tolik jako v předloze, protože jsou neustále pronásledováni a nepřítel se jich snaží zbavit při každé příležitosti.

O survival MMO s tématikou Duny je velký zájem. Na Steamu ho má v seznamu přání přes milion hráčů. Zatím probíhá pouze omezené testování, do kterého se můžete přihlásit na oficiálních stránkách. Díky využití alternativní linky příběhu si mohou tvůrci dovolit větší volnost a slibují hráčům řadu překvapení. Základy ovšem měnit nehodlají. Awakening nabídne vše, díky čemu mají fanoušky tuto značku rádi. Další porci detailů můžeme očekávat 20. června, kdy proběhne další prezentace věnovaná čistě této novince.