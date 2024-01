Dungeonborne je extrakční fantasy rubačka. Do temných kobek nakoukneme příští týden

Styl extrakčních her, ve kterých jste vysazeni na nebezpečném území, je momentálně velmi populární. Zásluhu na tom má například Escape from Tarkov nebo DMZ z Call of Duty. Dark and Darker ukázalo, že tento koncept, kdy musíte nasbírat co nejvíc cenností a následně se dostat do bezpečí, funguje i ve fantasy prostředí. Na jeho úspěch se pokusí navázat novinka Dungeonborne od studia Mithril Interactive, kterou jste dříve mohli znát jako Project Crawl. Sami si ji budete moci osahat v průběhu Steam Next Festu, který probíhá od 2. do 12. února.

Tvůrci do tohoto konceptu přihazují i trochu battle royale žánru. Bezpečná zóna, odkud můžete své cennosti odnést pryč z podzemí, se bude postupně zmenšovat. Musíte si tak vybrat, jestli vám kořist už stačí nebo více zariskujete a vydáte se do temnějších hlubin. Nebezpečí sice bude větší, ale stejně tak i odměna bude šťavnatější.

Pointa je velmi jednoduchá. Sólo či s partou se vydáte do nebezpečného podzemí, kde si na vás brousí zuby nejen nebezpečné potvory, ale také skupiny dalších hráčů. Bude důležité mít v týmu rozmanité hrdiny. Vedle klasického rytíře s mečem a štítem můžete být třeba mágem, mnichem nebo zabijákem. Každá herní střída má odlišné vybavení a schopnosti.

V boji pak bude možné využít i prostředí hry. Vývojáři vypichují možnost proměnit se v truhlici, díky čemuž k sobě lehce nalákáte kolemjdoucího dobrodruha. Pak mu můžete jako překvapení přichystat řadu pastí. Pokud se ale chcete akci vyhnout, bude tady i možnost plížení ve stínech. Důležitá je také alchymie. Lektvary, které si sami uvaříte, vedle léčení mají další unikátní vlastnosti.

Výroba se netýká jen alchymie, vyrobit či lepšit si můžete i částí své výbavy. Pokud nebudete mít pro nasbírané věci využití nebo naopak sháníte určitý kus výbavy, můžete nakouknout do aukcí. V nich si mezi sebou budou moci hráči cokoliv přeprodávat. Tady bude důležité, aby se ekonomika vývojářům nevymkla z rukou. Jak to budou zvládat, uvidíme už brzy. První ukázka nevypadá špatně, přece jen hru pohání Unreal Engine 5. Srovnání s Dark and Darker se určitě Dungeonborne nevyhne, ale jelikož D&D má neustále problémy kvůli Nexonu, může studio Mithril zabodovat.