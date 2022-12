Dvě hry ze světa Zaklínače se blíží ke svému konci. Monster Slayer zmizí, Gwent dostane poslední várku obsahu

CD Projekt Red vypustil mezi hráče kromě hlavní série Zaklínače několik dalších her, které nás zavedly do tohoto fantasy světa. Dnes bude řeč o mobilním Monster Slayeru a karetním Gwentu a není to zrovna veselé téma. To hlavně v případě Monster Slayeru, který si od 30. června příštího roku nebudete mít možnost zahrát.

Zaklínačská variace na Pokémon GO měla docela dobrý start, ale očividně se jí nepodařilo udržet hráče dlouhodobě. Vývojáři v oznámení uvádí, že jsou hrdí na to, jak se jim povedlo zážitek ze světa Zaklínače v rozšířené realitě zpracovat. Pro studio Spokko, které za Monster Slayerem stojí, to ale znamená velké změny. Někteří členové se přesunou k dalším projektům v CD Projektu a zbytek bude bohužel propuštěn.

S novým oznámením přišli i vývojáři karetního Gwentu během jejich odhalení plánů na příští rok. Ten sice nezavře své brány, ale po trojici expanzí, které mají v příštím roce vyjít, už nedostane žádný nový obsah přímo od CD Projektu. Vývojáři hodlají další vývoj svěřit do rukou komunity hráčů.

Nepůjde ale o přidávání nových karet nebo rovnou celých expanzí. Komunita bude rozhodovat o balančních změnách karet a dalších menších úpravách. „Chceme dát komunitě Gwentu správné nástroje a možnosti k tomu, aby mohla v budoucnu vyvažovat hru správným směrem,“ říká Vlad Tortsov, ředitel vývoje Gwentu.