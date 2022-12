Dwarf Fortress vyšlo na Steamu. Jeden z nejkomplexnějších simulátorů je přístupnější pro nové hráče

Do Dwarf Fortress není vůbec snadné se dostat kvůli její komplexnosti. Včera vydaná verze na Steamu ale nováčkům hraní ulehčuje díky kompletnímu grafickému prostředí, hudebnímu doprovodu a sérii tutoriálů, které vysvětlují základy fungování světa.

Vývoj této hry začal už v roce 2003. I přes to, že v původní podobě je prostředí Dwarf Fortress zpracované přes ASCII znaky, tak si vysloužila označení jedné z nejkomplexnějších simulací správy kolonie. Z názvu je jasné, že budeme tvořit pevnost trpaslíků, ale to je jen základ. Zdejší svět existuje i bez toho, abyste ně něj vůbec sáhli. Generuje se rozvoj civilizací a jejich pád, osobnosti postav, různé druhy stvoření, celé kultury a spousta dalších věcí.

S každým hraním se vám vygeneruje nový svět, což znamená zase úplně jiný průběh. Nedá se říct, že byste Dwarf Fortress mohli dohrát. Obsah se neustále generuje dál, ať už se ve vaší pevnosti děje cokoliv. Samozřejmě pokud z vaší skupiny trpaslíků už nikdo nezbyde, tak už jen těžko budete pokračovat.

Pokud jste do Dwarf Fortress zabředli už v minulých verzích, tak i v té na Steamu budete okamžitě jako doma. Pod pixelartem je to totiž stále ten komplexní simulátor, který za téměř 2 dekády své existence dokázal zlákat obrovské množství hráčů. Je podivuhodné, co vzniklo z projektu bratrů Adamsových. Jejich Dwarf Fortress inspirovala hry jako je RimWorld, Prison Architect nebo Minecraft a patří mezi první hry, které se zařadily do muzea moderního umění v New Yorku.