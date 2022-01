Dwayne ‘The Rock’ Johnson si zahraje v další filmové adaptaci známé videohry

Hollywoodský herec Dwayne Johnson, známý také jako The Rock, v rozhovoru pro časopis Men's Journal poznamenal, že točí filmovou adaptaci videohry, kterou už sám hraje dlouhé roky. Vlastně by to měla být extrémně populární hra, o které však zatím pomlčel.

"Přineseme jednu z největších, nejhustších videoher na stříbrné plátno. Hru, kterou hraju už léta," řekl Johnson. "Jsem potěšen, že ji mohu přinést fanouškům po celém světě. Samozřejmě se postaráme o to, aby vzdala hold všem hráčům a hráčské komunitě, ale v zásadě chceme jen udělat skvělý film."

The Rock rozhodně není ve filmových adaptacích her nováčkem. V roce 2005 si střihl roli ve filmu DOOM, v roce 2018 se pak objevil v adaptaci Rampage filmu podle arkádové klasiky od Midway. Jsme zvědavi, co chystá tentokrát.