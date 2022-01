Dying Light 2 čeká po vydání dalších 5 let podpory. Techland odhalil první přídavky do hry

Už příští pátek se budete moci pustit do jedné z nejočekávanějších her letošního roku. Vývoj Dying Light 2 ale vydáním pro Techland nekončí. Mají v plánu dalších pět let vydávat dodatečný obsah a na svých sociálních sítích se podělili o to, co můžeme očekávat v následujících měsících.

Ještě v průběhu února se můžete těšit na příchod DLC zdarma, která budou inspirované zdejšími frakcemi. V březnu přijde první set výzev. Duben bude ve znamení speciálních událostí týkajících se zmutovaných nakažených. Druhý set výzev pak dorazí květnu. Nezapomíná se ale ani na příběh. DLC s jeho rozšířením vyjde v červnu. Za něj už si ale budou muset hráči zaplatit. Ostatní zmíněný obsah by měl být pro všechny zdarma.

Dying Light 2 nabídne na PlayStationu 5 trojici různých grafických nastavení

O dalších přírůstcích už je řeč bez odhadovaného časového horizontu. Nebude ale chybět další příběhové DLC, nové zbraně, nepřátelé a události. Rozhodně to nevypadá špatně. Stejně dobře to vypadalo i u Cyberpunku 2077 a všichni dobře víme, jak to s ním nakonec dopadlo. Přejeme Techlandu, ať se jim podobné problémy vyhnou obloukem.