Dying Light 2 čeká spousta oprav v novém patchi skrz všechny platformy

I když pokračování Dying Light sbírá v recenzích nadprůměrná hodnocení, tak jeho technická stránka není dokonalá. Postupně se ale pracuje na jejím zlepšení a Techland se podělil o to, co mohou hráči na všech platformách konkrétně očekávat v následujících dnech.

Na PC bude vylepšeno DLSS, přijdou opravy několik bugů, kvůli kterým hra padala, a zlepší se i umělá inteligence v kooperaci. Tím ale nehodlají končit a rovnou uvádějí i věci, na jejíchž opravách se teprve pracuje. Do toho spadají i situace, které hráčům zamezují pokračovat v příběhové lince.

Hráči na PlayStationu se pak dočkají vícero oprav včetně problikávání obrazu na PS5 a stability hry. Podobně je na tom i Xbox. Na Series X s dalším patchem ale dorazí i nové grafické nastavení. S možností Variable Refresh Rate nebude snímková frekvence uzamčena na 60. Budete tedy moci hrát ve více FPS, ale Techland konkrétně neuvádí, kolik by to mělo být.

I když Day One Patch měl opravit více než 1000 chyb, stále to nestačilo na to, aby uvedl Dying Light 2 do ideálního stavu. Novinka od Techlandu se tak zařadí mezi ostatní hry z posledních let, které po vydání potřebují větší péči. Není to sice taková katastrofa, jako Battlefield 2042 nebo Cyberpunk 2077, ale ani tak to studiu nepřidá nic dobrého k jeho reputaci.

