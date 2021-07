Dying Light 2: Stay Human - co všechno víme o očekávané zombie akci

Smrtící nákaza, která z lidí dělá nechutná monstra. Takových zápletek tady byl nespočet. Dying Light ale více než na koncept živých mrtvých spoléhá na výborné vyprávění příběhu a parádní hratelnost. Stejně tak to bude i ve druhém díle, který před pár měsíci dostal podtitul Stay Human.

Podtitul je to docela trefný, protože opravdu budete muset dávat pozor na to, abyste stále zůstávali člověkem. Hlavním hrdinou Dying Light 2 je Aiden Caldwell. Vývojáři o něm neprozrazují až příliš mnoho detailů, protože hlavní dějová linka hry se točí okolo jeho osobních záležitostí. Konkrétně se shání po svojí sestře. Dlouhé roky po ní pátrá poté, co byli rozděleni během jejich uvěznění ve výzkumném ústavu spolu s dalšími dětmi. Aiden hledání ale nemá vůbec jednoduché, protože k tomu navíc přišel o paměť a neví, co je vlastně zač.

Aby toho nebylo málo, tak i jeho postihla zdejší nákaza, která se po 15 letech od událostí prvního dílu stihla rozšířit do celého světa. Lidstvo se tak nachází v další době temna a každý obyvatel posledního města lidí, kterému se říká zkrátka The City, má u sebe detektor. Podle něj zjistí, jak je na tom s nákazou. Aiden je na tom dost špatně, ale na druhou stranu mu to propůjčuje pár nadlidských schopností. Větší síla a skákání jsou samozřejmostí a vypadá to, že v průběhu hry si budeme moci odemykat nové schopnosti. Nesmíte to ale s nákazou přehnat. Sice stále nevíme, co se stane po přeskočení kritické hranice, ale nic pěkného to určitě nebude.

"Lidé vládnou Městu během dne, ale během noci jsou ulice zaplaveny nakaženými."

Jak už bylo zmíněno, stopy po sestře zavedou Aidena do The City. Dalo by se říct, že to jsou vlastně města dvě. Jedno původní, které vzniklo ještě před nákazou, a na jeho střechách vyrostla nová obydlí. V ulicích města se totiž pohybují nakažení. Najdou se mezi nimi i nové druhy, ale nechybí ani klasiky z jedničky jako jsou screameři.

Ve dne je to v ulicích ještě dobré, ale jakmile zapadne slunce, rozpoutá se to pravé peklo. K tomu měl v rozhovoru pro PC Gamer pár slov Adrian Ciszewski, kreativní ředitel studia: “Lidé vládnou Městu během dne, ale během noci jsou ulice zaplaveny nakaženými. Dalo by se říct, že zem je láva. Měli byste tedy zůstat na střechách. Jestli skočíte dolů, bude vás to bolet. Je tady ale důvod, proč se vydávat na průzkum v noci. Během dne můžete narazit na budovy přeplněné spícími nakaženými, kteří čekají na noc. Až slunce zapadne, vydají se na lov a vy tak máte příležitost tyto prostory prozkoumat.”

Dying Light 2 přibližuje monstra a možnosti tichého postupu hrou

Ve Městě vládne několik frakcí a bude na vás, jak se bude vyvíjet jejich zdejší vliv. Podle toho, pro které z nich budete plnit mise, se budou určité části Města měnit. Samozřejmě to ale dopadne tak, že jakmile pomůžete jedné frakci, tak si znepřátelíte některou z dalších. Vývoj ovlivníte plněním jak hlavních, tak vedlejších misí. Kromě toho ale budou součástí hry také nouzové situace, což je zdejší forma náhodných událostí. Běžíte si městem a poblíž můžete někoho zachránit nebo s něčím pomoci. Je na vás, jestli těmto věcem budete věnovat pozornost nebo si poběžíte po vlastní ose.

Občas to s rozhodnutími dopadá tak, že byste se nejraději vrátili a zvolili jinou možnost. V Dying Light 2 bude možné některá z nich změnit i bez toho, abyste museli načítat uloženou pozici. “Nefunguje to tak, že byste se vrátili k rozhodnutí a jen tak ho změnili. Musíte udělat něco navíc, jako třeba splnit pár dodatečných misí, abyste napravili to, co si myslíte, že jste udělali špatně. Ale to bude fungovat jen v pár případech. Ostatní rozhodnutí jsou nezvratná,” řekl v rozhovoru pro Xbox Magazine Tymon Smektala, vedoucí designér projektu.

"V Dying Light 2 bude možné některá rozhodnutí změnit i bez toho, abyste museli načítat uloženou pozici."

Vypadá to tak, že všechny aspekty prvního dílu byly v Dying Light 2 posunuty o několik úrovní kupředu. O grafice se snad ani nemusíme zmiňovat, ale určitě stojí za to připomenout, že zdejší herní mapa je 4x větší než v prvním díle. Počet animací pro parkourové pohyby se pak rovnou zdvojnásobí a nových komb se zbraněmi na blízko by mělo být několik desítek. Ze záběrů ze hry to zatím vypadá, že střelné zbraně tentokrát nedostanou tolik prostoru a nám přijde, že to není vůbec na škodu. K rychlému stylu Dying Light se přeci jen mlácení kovovou tyčí hodí víc.

Dying Light 2 si budete moci projít kompletně také v kooperaci až pro 4 hráče. Detaily ohledně online hraní zatím neznáme. Vývojáři skrz coop chtějí docílit hlavně toho, aby mezi sebou hráči viděli, jak se mohou od sebe podoby Města lišit v závislosti na různých rozhodnutích. Pokud tedy některý z vašich kamarádů bude spolupracovat s jinou frakcí, můžete se k němu připojit a rozdíl by měl být vidět během chvilky.

V několika rozhovorech s Tymonem Smektalou padly otázky ohledně herní doby. Pokud prý budete chtít projít jen příběh, tak by vám to mělo zabrat kolem 15-20 hodin. “Je těžké ve hře s otevřeným světem odhadovat, jak dlouho vám ji opravdu zabere dohrát. Je víceméně na vás, jakým stylem ji projdete.” Stejně jako ve spoustě dalších open world her budete i tady moci strávit desítky hodin plněním vedlejšího obsahu.

S tím ale Techland nekončí. Hra ještě nevyšla a už byla řeč i o DLC. První díl jich dostal požehnaně, včetně velkého rozšíření The Following. Vývojáři tvrdí, že mají stejný plán, který původně měli u jedničky. Nový obsah do Dying Light 2 by tedy měl přibývat ještě následující 4 roky po vydání.

Dying Light 2: Stay Human vychází 7. prosince na PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 a PlayStation 5. Čeština je zatím potvrzena jen pro PC verzi.